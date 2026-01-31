Search here...

«Det kler henne ikke»: Margot Robbie kritisert for sitt røde skinnantrekk

Léa Michel
Extrait du film « Le loup de Wall Street » (The wolf of wall street)

Margot Robbie, som alltid har vært under lupen på den røde løperen, skapte nok en gang debatt med sin siste offentlige opptreden. Den australske skuespillerinnen ble invitert til Los Angeles for den globale pressekonferansen for filmen «Wuthering Heights», og valgte et rødt skinnantrekk fra Dilara Fındıkoğlu. Et motevalg som har splittet fans og internettbrukere.

Utseendet som skaper kontrovers

Margot Robbie overrasket nylig alle med et rødt skinnantrekk med pytonmønster fra topp til tå, bestående av et skulpturelt korsett og et matchende miniskjørt. Piggen, fra høst/vinter 2025-kolleksjonen av den anglo-tyrkiske designeren Dilara Fındıkoğlu, blander gotisk estetikk med eksperimentell couture. Resultatet vant imidlertid ikke alle over. Reaksjonene mangedoblet seg raskt på sosiale medier. Mens noen brukere beskrev den som «visuell poesi», hånet andre kjolen og mente den var ubehagelig: «Den kler henne ikke», lød en kommentar.

Et symbolsk antrekk

Bak dette provoserende utseendet ligger det imidlertid en ekte kunstnerisk intensjon. I samarbeid med stylisten Andrew Mukamal valgte Margot Robbie denne kjolen for å gjenspeile temaene lidenskap og fristelse som finnes i Emily Brontës «Wuthering Heights», der hun spiller Catherine Earnshaw. Slangetrykket symboliserer spesielt tiltrekningen og faren som binder Catherine til Heathcliff, spilt av Jacob Elordi.

Denne narrative tilnærmingen til klær bekrefter skuespillerinnen Margot Robbies ønske om å forvandle mote til en forlengelse av skuespillet hennes – en prosess hun allerede hadde startet under Barbie-reklameturneen i 2023.

Kort sagt, mens Margot Robbies røde skinnantrekk splittet publikum, demonstrerer det nok en gang hennes forkjærlighet for risikotaking og symbolsk tolkning. Mellom beundring og kritikk beviser skuespillerinnen at hun fortsatt er en essensiell figur, i stand til å skape blest langt utover sine filmprestasjoner.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
