Denne franske influenceren gjenoppliver et ikonisk antrekk fra en TV-serie fra 1990-tallet.

En silhuett som er umiddelbart gjenkjennelig, dristige trykk og en umiddelbart identifiserbar popkulturreferanse. Lena Mahfouf, bedre kjent som Lena Situations, gjenopplivet nylig kollektiv hukommelse ved å gjenoppleve et ikonisk antrekk fra en TV-serie fra 1990-tallet.

En nikk til en kultklassikerserie

Lena Mahfouf delte en video på Instagram som raskt gikk viralt. I videoen viser hun seg i et antrekk som tydelig minner om estetikken til «The Nanny», den ikoniske serien som ble sendt fra 1993 og har blitt en viktig popkulturreferanse. Allusjonen er umiddelbar for seere som er kjent med karakteren Fran Fine, kjent for sine uttrykksfulle silhuetter, dyreprint og omhyggelig koordinerte antrekk. I løpet av sekunder genererte videoen en rekke kommentarer som fremhevet likheten.

For denne opptredenen hadde Lena Mahfouf på seg en leopardmønstret skjørtdress, bestående av en tettsittende jakke med dyp utringning, forbedret med pelsdetaljer. Snittet, mønsteret og materialvalget minner direkte om kleskodene som ble popularisert av serien på 1990-tallet. Frisyren fullfører referansen: glatt brunt hår, trukket bakover foran og holdt på plass av et svart pannebånd, en frisyre som ofte brukes av hovedpersonen i serien.

Når popkulturen på 1990-tallet inspirerer Generasjon Z

I flere år nå har TV-serier fra 1990-tallet opplevd en gjenoppblomstring i popularitet blant et yngre publikum. Strømmeplattformer, sosiale medier og moteverdenen bidrar alle til denne gjenoppdagelsen, og forvandler visse silhuetter til kilder til moderne inspirasjon. Ved å gjenskape dette antrekket er Lena Mahfouf en del av denne trenden: hun reproduserer ikke bare et antrekk nøyaktig, men tolker heller kodene på nytt innenfor den nåværende konteksten av moteuken og sosiale medier.

En referanse som allerede er gjort krav på

Denne inspirasjonen er ikke ny. I et intervju med Vogue i 2021 nevnte Lena Mahfouf allerede serien blant sine kulturelle og stilistiske påvirkninger. Hun forklarte at karakterens stil forble relevant gjennom årene, spesielt på grunn av dens frihet og kompromissløse natur. Publikasjonen hennes bekrefter denne forbindelsen: stilen blir en måte å uttrykke beundring for en fiktiv karakter på, samtidig som den plasseres innenfor en moderne moteestetikk.

En umiddelbar reaksjon på sosiale medier

I bildeteksten til innlegget sitt refererte influenceren en rekke direkte til seriens verden, og nevnte særlig Maxwell Sheffield, en annen ikonisk karakter. Denne narrative tilnærmingen styrket engasjementet i fellesskapet hennes, som besto av både motefans og seere som er kjent med serien. Reaksjonene illustrerer et tilbakevendende fenomen: når et ikonisk antrekk gjenskapes nøyaktig, overskrider det et enkelt antrekk og blir et delt kulturelt artefakt.

Ved å gjenoppleve et ikonisk antrekk fra en TV-serie fra 1990-tallet, demonstrerer Lena Mahfouf hvordan mote og popkultur fortsetter å samhandle på tvers av generasjoner. Denne opptredenen illustrerer TV-referansers evne til å overskride tid og finne ny resonans når de tolkes sammenhengende og trofast til sin opprinnelige ånd.