Som 52-åring debuterte Heidi Klum med en slående hårforvandling.

Den tysk-amerikanske modellen, TV-personligheten og skuespillerinnen Heidi Klum fortsetter å trosse alders- og motekonvensjoner med en hårtransformasjon som umiddelbart har fanget oppmerksomheten til observatører. Langt fra å være en enkel "frisyreoppfriskning", markerer denne endringen et vendepunkt i hennes signaturstil: hun har forlatt den rufsete luggen som hadde vært en fast del av opptredenene hennes i flere måneder til fordel for en mer flagrende frisyre.

Et lyst, frynsefritt utseende for en oppfrisket stil

Heidi Klum har droppet den rufsete panneluggen, som hun har hatt på seg siden i fjor sommer, til fordel for langt, honningblondt hår som er feid tilbake med lag som rammer inn ansiktet. Denne uanstrengte frisyren fremhever ansiktstrekkene og glitrende øredobber, komplementert av metallisk rustfarget sminke på øyelokkene og ferskenfarget på kinnene og leppene.

En rød kjole til støtte

På Clive Davis' før-Grammy-fest den 31. januar 2026 på Beverly Hilton hadde den tyske supermodellen på seg en rød halterneckkjole fra Maria Lucia Hohan med en dyp utringning som nådde navlen. Det plisserte, mikroreflekterende stoffet skapte en flytende optisk illusjon, som om det lavlivede skjørtet og overdelen var laget av flytende frynser, med en høy splitt på venstre hofte som avslørte røde sandaler.

En lett og luftig frakk for å fullføre utseendet

Hun komplementerte dette monokromatiske antrekket med en luftig rød kåpe som ble båret ved albuene, noe som ga et finurlig preg til den strukturerte silhuetten hennes. Heidi Klum beviste nok en gang sin mestring av dramatiske antrekk ved å posere sammen med den amerikanske sangeren, låtskriveren, skuespillerinnen og gründeren Demi Lovato, den amerikanske skuespillerinnen og sangeren, låtskriveren Dove Cameron og den kanadiske modellen Winnie Harlow.

Denne hårforandringen er et avvik fra panneluggen ektemannen Tom Kaulitz foretrekker, noe Heidi Klum avslørte i 2021 da hun klippet håret sitt selv «for å behage ham». «Project Runway»-stjernen bekrefter dermed ønsket sitt om noe nytt, rett før Grammy-utdelingen (1. februar 2026).

Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
