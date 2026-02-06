Som 76-åring gjør denne ikoniske modellen comeback.

Den britiske modellen, skuespillerinnen og sangeren Twiggy er tilbake i rampelyset som ansiktet utad for Burberrys vår/sommer 2026-kampanje. Hennes tilstedeværelse symboliserer både en hyllest til motekulturen og en feiring av dens varige innflytelse.

Et ikon fra sekstitallet, omtolket av Burberry

Twiggy, en ikonisk figur fra 1960-tallet, legemliggjør nok en gang moteånden til det britiske motehuset Burberry i vår-/sommerkolleksjonen 2026. Kampanjen, regissert av kreativ leder Daniel Lee, viser den britiske supermodellen sammen med et moderne ensemble, som fremhever den tidløse styrken i stilen hennes og dens evne til å overskride generasjoner.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Adrian Pulford (@udj46)

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Twiggy (@twiggylawson)

Et symbol på eleganse utover tidene

Valget av Twiggy som kampanjens ansikt utad understreker merkets ønske om å fremme en estetikk som overskrider alder. Gjennom plagg som blander arv og modernitet, forbinder Burberry sin identitet med en kvinne hvis silhuett og holdning har satt sitt preg på motehistorien.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av The Australian Women's Weekly (@womensweeklymag)

En arv som fortsatt er innflytelsesrik

Siden hennes meteoriske oppsving på 1960-tallet har Twiggys karriere strakt seg langt utover catwalken, inkludert innslag i film, musikk og TV. Selv om opptredenene hennes i motekampanjer har blitt sjeldnere gjennom tiårene, er hver enkelt fortsatt en betydelig begivenhet i moteverdenen.

Ved å velge Twiggy til å legemliggjøre vår-/sommerkampanjen 2026, hyller Burberry en pioner som fortsetter å inspirere både designere og moteentusiaster. Twiggy beviser at innflytelse og karisma ikke falmer med tiden; de gjenoppfinner seg selv, noe som gjør henne til en relevant figur i det kreative landskapet.