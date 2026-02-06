Search here...

Som 67-åring skapte Madonna furore i en tettsittende kjole.

Anaëlle G.
Popdronningen Madonna fengsler nok en gang med et antrekk som blander sensualitet, kraft og frihet. Et utseende som minner oss om at stil ikke kjenner alder.

Et antrekk som snakker like mye som musikken hans

Madonna gjenoppfinner stadig reglene, og hun gjør det med hver opptreden. Popstjernen har nettopp skapt overskrifter igjen, denne gangen med et antrekk som elektrifiserer internett: en svart blondekjole, nettingstrømper og en overdimensjonert leopardprintkåpe. Et perfekt utført antrekk som bekrefter det fansen hennes allerede vet: Madonna tilhører ikke noen tidsalder; hun er tidløs.

Det var på Instagram at ikonet delte en video av seg selv midt i en improvisert opptreden. Soundtracket var «Thief of Hearts», en av hennes kulthits fra 1992, lekent gjenopplevd i en visuell oppvisning som verdig hennes rykte. Kledd i en tettsittende kjole – glidelås til ribbeina og båret med synlige strømpeholdere – hadde Madonna det gøy og danset, tro mot mottoet sitt: å provosere for å hevde seg selv bedre.

Dette antrekket er alt annet enn tilfeldig. Hver detalj virker utformet for å forsterke et budskap om makt. Den svarte blonden, sangerens signaturstoff, legemliggjør både sensualitet og mystikk. Nettingstrømpene er en nikk til 80-tallet, en periode da Madonna etablerte seg som en moteopprører. Når det gjelder den leopardmønstrede kåpen, understreker den hennes smak for raffinert eksentrisitet, et sted mellom rock og vintage-stil. Når det gjelder tilbehør, velger hun svarte, gjennomsiktige albuelange hansker, et par mørke, rektangulære solbriller, diamantøredobber og et halskjede. Hennes glødende sminke, rosenrøde, nude lepper og blonde krøller fullfører dette bildet av en Madonna som er både statueaktig og frigjort.

En intergenerasjonell stil

Innlegget fikk millioner av visninger i løpet av få timer, og beviste at Madonna er en viktig figur i popkulturen, på tvers av alle generasjoner. Hun inspirerer like mye gjennom stilen sin som gjennom sin evne til å trosse normer knyttet til alder og kroppsbilde. I september i fjor skapte hun furore sammen med datteren Lourdes Leon på Saint Laurents vår/sommer 2026-visning i Paris. Mens datteren hadde på seg en elegant, tettsittende kjole, turte Madonna å bruke gjennomsiktig stoff, og demonstrerte dermed at mote kan gå i arv, men også forvandles.

Med denne siste opptredenen minner Madonna oss om at hun fortsatt er mesteren over sitt image. Hun visker ut linjene mellom generasjoner. Én ting er sikkert: som 67-åring fortsetter hun å sette sine egne regler. Og ingen ser ut til å bry seg.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
