Kledd i et leopardmønster, skaper denne sangerens figur furore

Den thailandske stjernen Lisa (sørkoreansk K-pop-jentegruppe Blackpink), som for tiden er på «Deadline»-turné i Tokyo, delte en eksplosiv Instagram-karusell der antrekkene hennes, inkludert en «utskåret bodysuit» og et leopardutseende, allerede har samlet over 2 millioner likerklikk.

En utskjært bodysuit med slående metalliske detaljer

I slidene i innlegget hennes med teksten «Neste siste stopp her i Tokyo! Japan Blinks» har Lisa på seg en svart utskjært body med sølvpyntede pigger mellom koppene og på hoftene. Hun kombinerte den med en matchende ermeløs kappe og knehøye støvletter med snøring som forlenger silhuetten hennes og skaper et elektrifiserende, rockeinspirert utseende.

Leopardens kraft: en magnetisk «dyresilhuett»

Showets virkelige høydepunkt var antrekket hennes med leopardmønster, som formet figuren hennes og skapte furore blant fansen. Dette «ville» trykket fremhevet silhuetten hennes med perfekt mestring av bodycon-stilen og understreket hennes rykte som den ubestridte dronningen av K-pop street fashion.

Tokyo som en motelekeplass

Denne Instagram-karusellen fanger essensen av «Deadline»-turneen i Japan: Lisa veksler mellom en rekke ultra-stilige antrekk, fra en metallisk bodysuit til et heftig leopardmønster, og demonstrerer dermed sin stilistiske allsidighet. Som 28-åring bekrefter «Money»-jenta sin status som et globalt ikon, i stand til å gjøre hvert opptreden om til et viralt øyeblikk.

Lisa fra den sørkoreanske K-pop-jentegruppen Blackpink synger ikke bare: hun pålegger en estetikk som omdefinerer kodene for K-pop. Fra bodysuiten med sølvnagler til den skulpturerte leopardmønstersilhuetten forvandler hun Tokyo til sin personlige catwalk, og beviser at stilen hennes er like sensasjonell som musikken hennes.