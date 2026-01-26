Search here...

Kledd i et leopardmønster, skaper denne sangerens figur furore

Léa Michel
@lalalalisa_m/Instagram

Den thailandske stjernen Lisa (sørkoreansk K-pop-jentegruppe Blackpink), som for tiden er på «Deadline»-turné i Tokyo, delte en eksplosiv Instagram-karusell der antrekkene hennes, inkludert en «utskåret bodysuit» og et leopardutseende, allerede har samlet over 2 millioner likerklikk.

En utskjært bodysuit med slående metalliske detaljer

I slidene i innlegget hennes med teksten «Neste siste stopp her i Tokyo! Japan Blinks» har Lisa på seg en svart utskjært body med sølvpyntede pigger mellom koppene og på hoftene. Hun kombinerte den med en matchende ermeløs kappe og knehøye støvletter med snøring som forlenger silhuetten hennes og skaper et elektrifiserende, rockeinspirert utseende.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av LISA (@lalalalisa_m)

Leopardens kraft: en magnetisk «dyresilhuett»

Showets virkelige høydepunkt var antrekket hennes med leopardmønster, som formet figuren hennes og skapte furore blant fansen. Dette «ville» trykket fremhevet silhuetten hennes med perfekt mestring av bodycon-stilen og understreket hennes rykte som den ubestridte dronningen av K-pop street fashion.

Tokyo som en motelekeplass

Denne Instagram-karusellen fanger essensen av «Deadline»-turneen i Japan: Lisa veksler mellom en rekke ultra-stilige antrekk, fra en metallisk bodysuit til et heftig leopardmønster, og demonstrerer dermed sin stilistiske allsidighet. Som 28-åring bekrefter «Money»-jenta sin status som et globalt ikon, i stand til å gjøre hvert opptreden om til et viralt øyeblikk.

Lisa fra den sørkoreanske K-pop-jentegruppen Blackpink synger ikke bare: hun pålegger en estetikk som omdefinerer kodene for K-pop. Fra bodysuiten med sølvnagler til den skulpturerte leopardmønstersilhuetten forvandler hun Tokyo til sin personlige catwalk, og beviser at stilen hennes er like sensasjonell som musikken hennes.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
I en slående fotoseanse utstråler Margot Robbie en «barokk eleganse».
Article suivant
Som 38-åring tør denne modellen å bruke et kort antrekk i snøen

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Som 38-åring tør denne modellen å bruke et kort antrekk i snøen

Mens hun var på ferie i de østerrikske Alpene, poserte den britiske modellen og gründeren Rosie Huntington-Whiteley i...

I en slående fotoseanse utstråler Margot Robbie en «barokk eleganse».

I en fotoseanse fremstår den australske skuespillerinnen og produsenten Margot Robbie og den australske skuespilleren Jacob Elordi i...

Denne amerikanske modellen, som er tobarnsmor, lyser opp de snødekte toppene.

Jasmine Tookes, ikonisk Victoria's Secret-modell og tobarnsmor, satte nylig fyr på Instagram med en serie bilder tatt i...

«Det er ute av kontroll»: Denne streameren overveldet av en bølge av nettmobbing

Pokimane – hvis egentlige navn er Imane Anys – er en nøkkelfigur innen global strømming og har etablert...

Denne skuespillerinnen har blitt kritisert fra det øyeblikket hun kom, og vekker reaksjoner fra fans av en suksessserie.

Netflix annonserte nylig en nyinnspilling av den populære thailandske serien «Girl From Nowhere», omdøpt til «Girl From Nowhere:...

«Det er latterlig»: Denne kunngjøringen om en jentegruppes opptreden skaper kontrovers

Det amerikanske jentebandet Katseye skaper overskrifter etter at nominasjonen og opptredenen deres under Grammy-utdelingen i 2026 ble annonsert....

© 2025 The Body Optimist