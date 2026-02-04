K-pop: Denne koreanske sangeren oppnådde et historisk øyeblikk på Grammy-utdelingen

Roseanne Park, kjent som Rosé, et medlem av den sørkoreanske K-pop-jentegruppen Blackpink, skrev historie under Grammy-utdelingen i 2026 ved å bli den første K-pop-soloartisten som opptrådte på den prestisjetunge scenen. 1. februar i Los Angeles fremførte hun sin globale hit «APT.», som bekreftet hennes meteoriske oppgang som soloartist.

Et historisk øyeblikk for K-pop

Rosé overgikk prestasjonene til den sørkoreanske K-pop-gruppen BTS på Grammy-utdelingen (2020–2022) og ble dermed det første solo-idolet som opptrådte alene på den 68. seremonien. Hun er nominert i tre hovedkategorier – Årets plate, Årets sang og Beste popduo/gruppe-opptreden – og er den første K-pop-artisten som er nominert til disse generelle prisene, som er åpne for alle Oscar-velgere.

Den fenomenale suksessen til «APT».

Denne hiten, et samarbeid med Bruno Mars, utgitt i oktober 2024 på hennes debutalbum «rosie» (nummer 3 på Billboard 200), er en referanse til et koreansk drikkespill. Den dominerte hitlistene: 12 uker på nummer 1 på Billboard Global 200, 19 uker på den globale eksklusive amerikanske hitlisten, nummer 3 på topp 100 og nummer 1 på Pop Airplay. En rekord for en K-pop-artist. Rosé hadde allerede vunnet MTV VMA Song of the Year for denne låten.

K-pop i full erobring av Grammy-utdelingen

Denne opptredenen er en del av en bredere trend med økt synlighet for K-pop under Grammy-utdelingen i 2026, som også inkluderte en opptreden av den seks medlemmer store amerikanske jentegruppen Katseye og nominasjoner for den virtuelle gruppen HUNTR/X. Rosés opptreden, som ble sendt i beste sendetid i det tre timer lange hovedshowet, fremhevet Akademiets strategiske anerkjennelse av hennes soloarbeid mens Blackpink har pause.

Til syvende og sist opptrådte ikke Rosé bare; hun innledet en ny æra for K-pop-solister på Grammy-utdelingen, og beviste at individuelt talent kan konkurrere med de største. Uansett om det følger priser eller ikke, sementerer dette historiske øyeblikket hennes kunstneriske uavhengighet og driver K-pop til nye høyder.