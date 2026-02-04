Search here...

Denne sangeren hevder at hun ikke vil ha barn, og opplever at hun blir utsatt for upassende reaksjoner.

Léa Michel
@charli_xcx/Instagram

Sangerinnen Charli XCX havnet nylig i sentrum av en kontrovers etter en podkastutveksling med den amerikanske skuespilleren, regissøren og produsenten Jason Bateman, som spurte henne om hennes ønske om å få barn og foreslo at hun kanskje skulle ombestemme seg. Til tross for hennes klare svar – Charli XCX vil ikke ha barn – og det faktum at hun er gift, utløste skuespillerens uttalelser en bølge av kritikk på sosiale medier, som fremhevet det vedvarende sexistiske presset som legges på kvinner.

Den kontroversielle utvekslingen på SmartLess-podkasten

Under en fersk episode av SmartLess -podkasten, med den amerikanske skuespilleren, regissøren og produsenten Jason Bateman, den amerikanske skuespilleren og produsenten Sean Hayes og den kanadisk-amerikanske skuespilleren Will Arnett som gjest, var Charli XCX gjest for å promotere filmen hennes «The Moment». Jason Bateman, en tobarnsfar, spurte henne direkte om hun ville ha ett eller flere barn, med henvisning til sin egen familiehistorie. Da hun rett ut svarte : «Jeg vil virkelig ikke ha barn», presset Jason Bateman henne og forklarte at kona hans hadde ombestemt seg på grunn av ham, og la til: «Du kan finne noen.»

Umiddelbar reaksjon fra Charli XCX

Charli XCX korrigerer høflig Jason Bateman og presiserer: «Vel, jeg er gift», med henvisning til ekteskapet hennes med George Daniel fra bandet «The 1975». Jason Bateman svarer med en munter vits: «Jeg burde lese en avis en av dagene», før han spøker om en «fremtidig ektemann». Selv om utvekslingen forblir humoristisk innenfor podkastens kontekst – der programlederne møter gjesten uventet – fremhever den mangel på forberedelse og en insistering på et personlig tema.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Charli (@charli_xcx)

Kritikk og reaksjoner på sosiale medier

Utdrag fra intervjuet gikk raskt viralt, noe som utløste utbredt raseri på nettet. Charli XCX-fans og andre internettbrukere beskrev Jason Batemans bemerkninger som «motbydelige» og en «svært tøff lytteopplevelse», og fordømte samfunnspresset på kvinner til å få barn. Kommentarer på X (tidligere Twitter) og Reddit fremhevet en dobbeltmoral: menn blir aldri stilt slike direkte spørsmål, og kvinner blir systematisk presset til å «ombestemme seg» om morsrollen.

En bredere debatt om samfunnspress

Denne hendelsen vekker opplevd diskusjon om kjønnsbaserte forventninger i underholdningsbransjen og utover. Charli XCX, kjent for sin åpenhjertighet, har ofte snakket om valget sitt om ikke å få barn, og sett på selve det å navngi en hypotetisk baby som den «kuleste delen». De upassende reaksjonene tjener som en påminnelse om at kjente kvinner, selv gifte og profesjonelt suksessrike, fortsatt må rettferdiggjøre sine livsvalg, i motsetning til sine mannlige motparter.

Charli XCX og Jason Bateman-saken illustrerer perfekt hvordan et tilsynelatende uskyldig spørsmål kan eskalere til en stor kontrovers når det gjelder kvinners autonomi i morsrollen. Kritikken rettet mot Jason Bateman fremhever en dyptliggende uro: det er på tide å slutte å anta at alle kvinner må innrette seg etter den tradisjonelle familiemodellen. Charli XCX minner oss gjennom sitt svar om at personlige valg går foran samfunnets forventninger.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
Takket være sitt «uvirkelige utseende» fascinerer denne amerikanske modellen
Article suivant
K-pop: Denne koreanske sangeren oppnådde et historisk øyeblikk på Grammy-utdelingen

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Som 56-åring tar Lauren Sánchez Bezos i bruk en minimalistisk klesdrakt og omdefinerer diskret eleganse.

Lauren Sanchez Bezos, den amerikanske TV-programlederen og gründeren som er forlovet med Jeff Bezos, vekker nok en gang...

K-pop: Denne koreanske sangeren oppnådde et historisk øyeblikk på Grammy-utdelingen

Roseanne Park, kjent som Rosé, et medlem av den sørkoreanske K-pop-jentegruppen Blackpink, skrev historie under Grammy-utdelingen i 2026...

Takket være sitt «uvirkelige utseende» fascinerer denne amerikanske modellen

Den amerikanske modellen Anok Yai, kjent for sin magnetiske tilstedeværelse, trollbinder nok en gang moteverdenen med en duftkampanje....

Som 46-åring deler Kate Hudson sitt parisiske utseende og vinterbadet sitt i Frankrike.

Kate Hudson lyste opp pariseroppholdet sitt med elegante antrekk og et vinterbad i Frankrike. Den amerikanske skuespillerinnen og...

Denne skuespillerinnen blir kritisert for å «se supergammel ut»

I en bransje der utseende ofte blir vurdert mer enn talent, nekter noen kjendiser å tie stille når...

«Hun ser ut som en romvesen»: FKA Twigs' poetiske blikk splitter sosiale medier

Den britiske sangeren og låtskriveren Tahliah Debrett Barnett, også kjent som Twigs, er kjent for sine poetiske klesvalg...

© 2025 The Body Optimist