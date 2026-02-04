Denne sangeren hevder at hun ikke vil ha barn, og opplever at hun blir utsatt for upassende reaksjoner.

Sangerinnen Charli XCX havnet nylig i sentrum av en kontrovers etter en podkastutveksling med den amerikanske skuespilleren, regissøren og produsenten Jason Bateman, som spurte henne om hennes ønske om å få barn og foreslo at hun kanskje skulle ombestemme seg. Til tross for hennes klare svar – Charli XCX vil ikke ha barn – og det faktum at hun er gift, utløste skuespillerens uttalelser en bølge av kritikk på sosiale medier, som fremhevet det vedvarende sexistiske presset som legges på kvinner.

Den kontroversielle utvekslingen på SmartLess-podkasten

Under en fersk episode av SmartLess -podkasten, med den amerikanske skuespilleren, regissøren og produsenten Jason Bateman, den amerikanske skuespilleren og produsenten Sean Hayes og den kanadisk-amerikanske skuespilleren Will Arnett som gjest, var Charli XCX gjest for å promotere filmen hennes «The Moment». Jason Bateman, en tobarnsfar, spurte henne direkte om hun ville ha ett eller flere barn, med henvisning til sin egen familiehistorie. Da hun rett ut svarte : «Jeg vil virkelig ikke ha barn», presset Jason Bateman henne og forklarte at kona hans hadde ombestemt seg på grunn av ham, og la til: «Du kan finne noen.»

Umiddelbar reaksjon fra Charli XCX

Charli XCX korrigerer høflig Jason Bateman og presiserer: «Vel, jeg er gift», med henvisning til ekteskapet hennes med George Daniel fra bandet «The 1975». Jason Bateman svarer med en munter vits: «Jeg burde lese en avis en av dagene», før han spøker om en «fremtidig ektemann». Selv om utvekslingen forblir humoristisk innenfor podkastens kontekst – der programlederne møter gjesten uventet – fremhever den mangel på forberedelse og en insistering på et personlig tema.

Kritikk og reaksjoner på sosiale medier

Utdrag fra intervjuet gikk raskt viralt, noe som utløste utbredt raseri på nettet. Charli XCX-fans og andre internettbrukere beskrev Jason Batemans bemerkninger som «motbydelige» og en «svært tøff lytteopplevelse», og fordømte samfunnspresset på kvinner til å få barn. Kommentarer på X (tidligere Twitter) og Reddit fremhevet en dobbeltmoral: menn blir aldri stilt slike direkte spørsmål, og kvinner blir systematisk presset til å «ombestemme seg» om morsrollen.

En bredere debatt om samfunnspress

Denne hendelsen vekker opplevd diskusjon om kjønnsbaserte forventninger i underholdningsbransjen og utover. Charli XCX, kjent for sin åpenhjertighet, har ofte snakket om valget sitt om ikke å få barn, og sett på selve det å navngi en hypotetisk baby som den «kuleste delen». De upassende reaksjonene tjener som en påminnelse om at kjente kvinner, selv gifte og profesjonelt suksessrike, fortsatt må rettferdiggjøre sine livsvalg, i motsetning til sine mannlige motparter.

Charli XCX og Jason Bateman-saken illustrerer perfekt hvordan et tilsynelatende uskyldig spørsmål kan eskalere til en stor kontrovers når det gjelder kvinners autonomi i morsrollen. Kritikken rettet mot Jason Bateman fremhever en dyptliggende uro: det er på tide å slutte å anta at alle kvinner må innrette seg etter den tradisjonelle familiemodellen. Charli XCX minner oss gjennom sitt svar om at personlige valg går foran samfunnets forventninger.