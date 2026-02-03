Denne skuespillerinnen blir kritisert for å «se supergammel ut»

I en bransje der utseende ofte blir vurdert mer enn talent, nekter noen kjendiser å tie stille når de får upassende bemerkninger. Nylig skapte den amerikanske skuespillerinnen og modellen Amanda Seyfried overskrifter etter å ha blitt kritisert for alderen sin. Svaret hennes utløste en bølge av støtte og blusset opp igjen debatten om forholdet mellom aldring og filmbransjen.

Én kommentar for mye

Det hele startet med en kommentar på nettet: en bruker hevdet at Amanda Seyfried «så supergammel ut». En frase som dessverre er vanlig på sosiale medier, men denne gangen lot ikke den amerikanske skuespillerinnen Amanda Seyfried det gå. Hun svarte ikke aggressivt, men: «Jeg er 40.» Et saklig svar, avvæpnende oppriktig, som traff hjem. Reaksjonen hennes ble umiddelbart rost av fansen og mange observatører, som så det som en kraftig gest mot det konstante presset som utøves på kvinner i underholdningsbransjen.

Hollywood og frykten for å få tiden til å gå

Amanda Seyfried, som ble berømt i «Mean Girls» og ble hyllet for sine roller i «Mank» og «Les Misérables», er ikke fremmed for å snakke om standardene som pålegges kvinner på skjermen. Hennes svar fremhever nok en gang et tilbakevendende problem: aldersdiskriminering, eller diskriminering basert på alder. I et system der ungdom ofte blir sett på som en markedsføringsressurs, blir skuespillerinner over tretti noen ganger marginalisert, til tross for sin erfaring og talent.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Amanda Seyfried💛 (@mingey)

En inspirerende respons

Ved rolig og stolt å bekrefte alderen sin, minner Amanda Seyfried oss om at det ikke er noe skammelig ved å bli eldre – tvert imot er det et vitnesbyrd om en rik personlig og kunstnerisk reise. Mange nettkommentatorer roste holdningen hennes og så den som «et eksempel på selvtillit» og «en invitasjon til å endre vårt perspektiv på kvinnelig skjønnhet».

Med en enkel setning ( «Jeg er 40» ) forvandlet Amanda Seyfried en sexistisk bemerkning til en mulighet for kollektiv refleksjon. Å bli eldre er ikke en feil; det er et bevis på at du beveger deg fremover – og i Hollywood har dette budskapet bare så vidt begynt å bli hørt.