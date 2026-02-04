Search here...

Som 56-åring tar Lauren Sánchez Bezos i bruk en minimalistisk klesdrakt og omdefinerer diskret eleganse.

Anaëlle G.
@bylauramele/Instagram

Lauren Sanchez Bezos, den amerikanske TV-programlederen og gründeren som er forlovet med Jeff Bezos, vekker nok en gang oppmerksomhet med en minimalistisk vintage Mugler-kjole. Denne marineblå slipkjolen fra 90-tallet, med metalliske detaljer på stroppene, beviser at tidløs eleganse overskrider alder og trender.

En ikonisk Mugler-kjole

I et av Instagram-innleggene sine valgte Lauren Sánchez en minikjole fra Thierry Mugler fra vårkolleksjonen i 1999. Ved første øyekast er den elegant og tettsittende, men avslører avantgardistiske metallfinisher i endene av de tynne stroppene, et signaturtegn for designeren kjent for sine «dristige» teksturer.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Laura Mele (@bylauramele)

En sofistikert og uanstrengt styling

For å fullføre antrekket kombinerte Lauren Sánchez Bezos kjolen med gjennomsiktige, svarte strømpebukser, spisse, svarte pumps, diskrete diamantøredobber og en lang, bølgete, halvveis oppsydd frisyre. Disse bildene, som ble delt på Instagram av makeupartisten hennes Laura Mele, fanger et antrekk som er både enkelt og sofistikert.

Lauren Sánchez Bezos, som nylig giftet seg med Jeff Bezos i et overdådig bryllup i Venezia i juni 2025, redefinerer minimalistisk eleganse på en briljant måte, og beviser at alder bare er en detalj sammenlignet med en medfødt sans for stil. Hennes vintage Mugler-kjole, en blanding av enkelhet og metallisk overraskelse, legemliggjør en diskret luksus som inspirerer og moderniserer såkalt moden eleganse.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
Article précédent
K-pop: Denne koreanske sangeren oppnådde et historisk øyeblikk på Grammy-utdelingen

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

K-pop: Denne koreanske sangeren oppnådde et historisk øyeblikk på Grammy-utdelingen

Roseanne Park, kjent som Rosé, et medlem av den sørkoreanske K-pop-jentegruppen Blackpink, skrev historie under Grammy-utdelingen i 2026...

Denne sangeren hevder at hun ikke vil ha barn, og opplever at hun blir utsatt for upassende reaksjoner.

Sangerinnen Charli XCX havnet nylig i sentrum av en kontrovers etter en podkastutveksling med den amerikanske skuespilleren, regissøren...

Takket være sitt «uvirkelige utseende» fascinerer denne amerikanske modellen

Den amerikanske modellen Anok Yai, kjent for sin magnetiske tilstedeværelse, trollbinder nok en gang moteverdenen med en duftkampanje....

Som 46-åring deler Kate Hudson sitt parisiske utseende og vinterbadet sitt i Frankrike.

Kate Hudson lyste opp pariseroppholdet sitt med elegante antrekk og et vinterbad i Frankrike. Den amerikanske skuespillerinnen og...

Denne skuespillerinnen blir kritisert for å «se supergammel ut»

I en bransje der utseende ofte blir vurdert mer enn talent, nekter noen kjendiser å tie stille når...

«Hun ser ut som en romvesen»: FKA Twigs' poetiske blikk splitter sosiale medier

Den britiske sangeren og låtskriveren Tahliah Debrett Barnett, også kjent som Twigs, er kjent for sine poetiske klesvalg...

© 2025 The Body Optimist