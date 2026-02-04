Som 56-åring tar Lauren Sánchez Bezos i bruk en minimalistisk klesdrakt og omdefinerer diskret eleganse.

Lauren Sanchez Bezos, den amerikanske TV-programlederen og gründeren som er forlovet med Jeff Bezos, vekker nok en gang oppmerksomhet med en minimalistisk vintage Mugler-kjole. Denne marineblå slipkjolen fra 90-tallet, med metalliske detaljer på stroppene, beviser at tidløs eleganse overskrider alder og trender.

En ikonisk Mugler-kjole

I et av Instagram-innleggene sine valgte Lauren Sánchez en minikjole fra Thierry Mugler fra vårkolleksjonen i 1999. Ved første øyekast er den elegant og tettsittende, men avslører avantgardistiske metallfinisher i endene av de tynne stroppene, et signaturtegn for designeren kjent for sine «dristige» teksturer.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Laura Mele (@bylauramele)

En sofistikert og uanstrengt styling

For å fullføre antrekket kombinerte Lauren Sánchez Bezos kjolen med gjennomsiktige, svarte strømpebukser, spisse, svarte pumps, diskrete diamantøredobber og en lang, bølgete, halvveis oppsydd frisyre. Disse bildene, som ble delt på Instagram av makeupartisten hennes Laura Mele, fanger et antrekk som er både enkelt og sofistikert.

Lauren Sánchez Bezos, som nylig giftet seg med Jeff Bezos i et overdådig bryllup i Venezia i juni 2025, redefinerer minimalistisk eleganse på en briljant måte, og beviser at alder bare er en detalj sammenlignet med en medfødt sans for stil. Hennes vintage Mugler-kjole, en blanding av enkelhet og metallisk overraskelse, legemliggjør en diskret luksus som inspirerer og moderniserer såkalt moden eleganse.