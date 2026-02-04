«Å bli gammel er veldig positivt»: Som 57-åring feirer denne modellen skjønnhet uten begrensninger.

Den amerikanske modellen Christy Turlington fortsetter å utfordre aldersrelaterte stereotypier i mote- og skjønnhetsverdenen. Hun er utnevnt til global ambassadør for Lancôme, og forfekter et rolig og positivt syn på aldring. Langt unna samfunnspress taler hun for helhetlig velvære, som omfatter minimalistiske rutiner, spiritualitet og autentisitet.

Et ikon fra 1990-tallet som overskrider epoker

Christy Turlington, et av de mest ikoniske ansiktene til 90-tallets supermodeller sammen med Cindy Crawford og Naomi Campbell, er en respektert, beundret og fortsatt innflytelsesrik figur. Med over 500 magasinforsider og uforglemmelige kampanjer, spesielt for Calvin Klein, har hun siden debuten legemliggjort en elegant og rolig skjønnhet. Hun har dyrket denne balanserte livsstilen langt fra mediemasen, og prioritert gjennomtenkte karrierevalg og dyp personlig vekst.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av ❣︎ (@lafemmearchives)

En ny scene

I starten av 2026 ble Christy Turlington en del av den prestisjetunge familien av Lancôme-ambassadører. Dette partnerskapet var en naturlig match, ettersom hennes personlige filosofi resonnerer perfekt med merkets verdier. «Jeg er veldig stolt av dette nye partnerskapet. Skjønnhet er for meg et redskap for positiv endring, og jeg omfavner fullt ut ideen om å aldre med glede og optimisme», sa hun til Madame Figaro .

Å bli gammel: en vei til oppfyllelse

Ordet «aldring» skremmer ikke Christy Turlington; snarere tvert imot. «Hvert år er bedre enn det forrige. Du lærer å kjenne deg selv bedre, å være mer i harmoni med deg selv. Så for meg er aldring fortsatt veldig positivt», bekrefter hun med overbevisning. Et sterkt budskap som går imot den angstfremkallende diskursen om aldring, spesielt rettet mot kvinner.

Dette rolige synet på tidens gang forklares også av hennes livsstil, som er resolutt fokusert på harmoni mellom kropp og sinn. Hun har vært yogaentusiast i flere tiår – hun ga ut en bok om emnet i 2005 – og er en ivrig løper og turgåer, og beskriver disse praksisene som essensielle for sin personlige balanse. «Yoga bringer meg tilbake til sentrum; det er min første kjærlighet. Det er som en behandling for både kropp og sinn.»

En skjønnhet uten kunstighet eller begrensninger

I skjønnhetsverdenen legemliggjør Christy Turlington minimalisme. Rutinen hennes er enkel, fokusert på kvalitet, sensorisk opplevelse og selvrespekt. «Jeg vil se sunn, uthvilt og hydrert ut. Ideelt sett foretrekker jeg at det ser ut som om jeg ikke bruker sminke.» Denne «less is more»-filosofien gir sterk gjenklang i en bransje som utvikler seg mot større inkludering, mangfold og autentisitet.

Hun ønsker også dette vendepunktet i kosmetikkindustrien velkommen: «Inkludering er utvilsomt den viktigste endringen de siste årene. Skjønnhet kan ikke være enkeltstående eller standardisert. Det uttrykkes på tusen måter.»

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Christy Turlington (@cturlington)

En kvinnevelferdsaktivist

Utover modellvirksomheten er Christy Turlington også en engasjert aktivist. Hun grunnla foreningen Every Mother Counts etter å ha opplevd komplikasjoner under sitt første svangerskap. Hun jobber for bedre tilgang til svangerskapsomsorg over hele verden. Engasjementet hennes stemmer perfekt overens med hennes ansettelse hos Lancôme, et merke hun deler et ønske med om å fremme ansvarlig, omsorgsfull og inkluderende skjønnhet.

En fredelig livsstil

Når hun ikke reiser, finner Christy Turlington lykken i enkle gleder: å tilbringe tid med familien, lage mat, lese, se på film eller gå tur med hundene sine. «Hjemmet er mitt fristed. Det er der jeg lader batteriene.» I en tid der fart og ytelse holdes oppe som normen, tilbyr hun et inspirerende alternativ: å senke tempoet, fokusere på nytt, velge kvalitet fremfor kvantitet.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Christy Turlington (@cturlington)

Christy Turlington illustrerer perfekt at det er mulig å eldes med ro og autentisitet, og avvise budskapet om evig ungdom. Hun demonstrerer at skjønnhet ikke er begrenset til utseende, men næres av balanse, velvære og engasjement. Reisen hennes inspirerer oss til å revurdere vårt forhold til tid og feire hver fase av livet som en mulighet for vekst og glede.