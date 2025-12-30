«Enhver kvinne står fritt til å…»: Miss Frankrike 2026s inspirerende visjon om feminisme

Siden kroningen har Hinaupoko Devèze, Miss Frankrike 2026, konsekvent høstet offentlig beundring. Bare 23 år gammel imponerer denne unge tahitiske kvinnen ikke bare med sin skjønnhet, men også med dybden i budskapet sitt. I et nylig innlegg på sosiale medier delte den nye ambassadøren for fransk eleganse sin visjon om «moderne feminisme», resolutt fokusert på frihet og vennlighet.

En reise forankret i motstandskraft

Til tross for sitt strålende smil og sin tilstedeværelse på scenen, har Hinaupoko Devèze ikke alltid vært selvsikker. Hun innrømmer at hun lenge har lidd under andres fordømmelse og tvilen om å ikke være «god nok». Valget hennes som Miss Frankrike og publikums støtte gjorde at hun kunne forvandle denne sårbarheten til styrke: «Mine forskjeller har blitt mine styrker», erklærte hun følelsesladet på TV. Et sterkt budskap, spesielt fra en Miss Frankrike som er fast bestemt på å bruke berømmelsen sin til å inspirere kvinner til å elske seg selv som de er.

En oppfatning av feminisme forankret i individuell frihet

I en video lagt ut på den offisielle Miss France-kontoen deler Hinaupoko Devèze sin personlige definisjon av feminisme: «Å være frøken er en måte å formidle sterke budskap på. Jeg tror hver kvinne står fritt til å gjøre hva hun vil. Det er nettopp det feminisme er for meg.» Langt fra teoretiske diskusjoner vektlegger visjonen hennes individuell autonomi og muligheten for alle kvinner til å velge sin egen skjebne, uten å rette seg etter påbud – enten de kommer fra samfunnet, tradisjoner eller sosiale medier.

Den unge kvinnen legger til en viktig dimensjon: mental helse, som ofte blir neglisjert i diskusjoner om kvinners velvære. Ved å understreke viktigheten av å ta vare på den like mye som vår fysiske helse, beviser Hinaupoko Devèze at hun legemliggjør en medfølende og omfattende feminisme, både individuelt og kollektivt.

En frøken som står franskmennene nær

Siden kroningen har Hinaupoko vært opptatt av å formidle et budskap om enhet og respekt. Hennes oppriktige ord bekrefter at hun først og fremst har til hensikt å oppleve denne regjeringstiden som et menneskelig eventyr, preget av deling, mangfold og fransk stolthet.

Med sine presise ord og autentisitet har Hinaupoko Devèze allerede etablert seg som en engasjert og inspirerende Miss Frankrike. Budskapet hennes, gjennomsyret av mildhet og overbevisning, minner oss om hvordan feminisme kan kombineres med ynde: en invitasjon til å være seg selv, til å akseptere seg selv og til å feire enhver kvinnes frihet.