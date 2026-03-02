I blonder setter Madonna fyr på Milanos moteuke

Madonna beviste nok en gang at hun er «stilens dronning» med en fantastisk opptreden på Dolce & Gabbana høst/vinter 2026/2027-visningen under moteuken i Milano. Sittende på første rad satte hun fyr på begivenheten i en kort, svart blondekjole som var både gotisk og utrolig couture-aktig.

En blondekjole med gotiske detaljer

For anledningen valgte Madonna en svart blondekjole med korsett. Kjolen hadde en splitt som avslørte svarte strømpebukser og svarte pumps med spiss tå. Denne kombinasjonen av et strukturert korsett, delikat blonde og en kort snitt skapte et veldig kontrollert gotisk utseende, et sted mellom boudoir og rød løper.

For å balansere dette antrekket, brukte Madonna en tettsittende svart kåpe/blazer over den, åpen. Kåpens presise skuldre, skreddersydde snitt og lengde ga et snev av raffinement, som en «couture-rustning». En svart veske på armen fullførte dette helsvarte antrekket, perfekt i tråd med Dolce & Gabbana-DNA-et.

Tilbehøret som utgjør hele forskjellen: svarte solbriller og turkise hansker

Tro mot sitt «urørlig stjerne»-image, brukte Madonna også store, svarte solbriller på første rad, noe som fremhevet hennes mystikk og ikoniske status. Den mest uventede detaljen ved antrekket hennes var imidlertid de blågrønne hanskene, som stod i skarp kontrast til det helsvarte antrekket. Dette livlige, nesten teatralske fargevalget tilførte et snev av lunefullhet og modernitet til det ellers svært mørke antrekket, samtidig som det fremhevet hennes evne til å bryte reglene med et enkelt tilbehør.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Madonna (@madonna)

En viral opptreden, fra første rad til Instagram

Madonna gjorde ikke bare et plask i utstillingslokalet: hun delte også en video av seg selv mens hun gikk på en balkong med utsikt over Milanos skyline, iført det samme antrekket. Bildeteksten var en enkel «Ciao Milano 🇮🇹» – nok til å utløse en strøm av kommentarer fra fansen hennes, som var glade for å se henne tilbake til «korsett og blonder»-estetikken som formet legenden hennes.

Med denne lille, svarte blondekjolen, det gotiske korsettet og de turkise hanskene minnet Madonna Milan på at hun fortsatt er en ekte motekraft. Hun gjenopplevde med hell sine ikoniske koder – dramatiske, svarte, statement-tilbehør – samtidig som hun tilpasset dem til dagens klima. Resultatet: en opptreden som skapte mye blest, både på første rad og på sosiale medier.