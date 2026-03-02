Som 52-åring bekrefter Kate Moss sin status som et modellikon på catwalken.

Léa Michel
@charlottetilbury/Instagram

Den britiske supermodellen Kate Moss gjorde en triumferende comeback på Gucci-catwalken etter 30 års fravær under moteuken i Milano. Som et symbol på kolleksjonens «Look 83» gikk hun i en skimrende svart kjole, som blandet haute couture-eleganse med trendy stil, og beviste nok en gang sin status som den ultimate musen.

Et spektakulært comeback

Kate Moss elektrifiserte publikum som representerte Gucci i en skimrende svart kjole med en elegant, sofistikert søylesilhuett foran: lange ermer, høy hals og et flagrende fall. Det virkelige «motesjokket» var bak: en dyp hals som avslørte huden hennes og fanget alles oppmerksomhet da hun snudde seg. Denne åpningen, fremhevet av stoffets delikate skimmer under spotlightene, forvandlet Kate Moss' gange til en teaterforestilling.

Den ikoniske detaljen

Høydepunktet på showet var en nostalgisk detalj: en tynn stropp plassert høyt på hoftene, utsmykket med den sammenlåsende «GG»-logoen i polert sølvmetall. Denne gjenoppdagede «hvalhalen» – en nikk til arkivene fra 2000-tallet – ga et moderne og rebelsk preg, samtidig som den feiret arven til House of Gucci. En diskret splitt bak på kjolen ga rom for en grasiøs gange, mens en geometrisk svart clutch og spisse svarte pumps holdt det minimalistiske utseendet fokusert på kjolen.

Uanstrengt styling av Kate Moss

Tro mot sin ikoniske naturlige estetikk, viste Kate Moss seg frem med løse, rufsete blonde bølger, som om de ble blåst av vinden, og minimalistisk rosa sminke som fremhevet ansiktstrekkene hennes. Dette skjønnhetsvalget understreket ideen om at eleganse ikke trenger overflod: kjolen og holdningen er nok.

Dessuten var ikke dette showet bare en cameo: det var en feiring av det langvarige forholdet mellom Kate Moss og Gucci, hvor klassiske og trendy elementer blandes for å skape tidløse plagg. Kate Moss er langt fra å være en «nostalgisk gjestestjerne», men demonstrerer at alder bare er et tall.

Med denne Gucci-kjolen bekreftet ikke bare Kate Moss sin status som ikon: hun bekreftet den med mesterlig kraft, 30 år etter debuten på husets catwalks.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
I blonder setter Madonna fyr på Milanos moteuke

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

I blonder setter Madonna fyr på Milanos moteuke

Madonna beviste nok en gang at hun er «stilens dronning» med en fantastisk opptreden på Dolce & Gabbana...

«Du er fantastisk»: Bilder av denne amerikanske skuespillerinnen i Thailand skaper oppstyr

Victoria Justice, tidligere stjerne i den amerikanske sitcomen «Victorious», skapte nylig stor oppsikt på sosiale medier med feriebildene...

51 år gammel lyser Penélope Cruz opp London i en skulpturell svart kjole

Den spanske skuespillerinnen Penélope Cruz, som for tiden promoterer filmen «The Bride!» regissert av Maggie Gyllenhaal, satte fyr...

Serena Williams stråler i en sjelden video med datteren sin, iført en genserkjole.

Serena Williams delte nylig en Instagram-video som viste frem to antrekk og et søtt øyeblikk med sin yngste...

Med et «naturlig» utseende setter Adriana Lima fyr på sosiale medier

Adriana Lima, brasiliansk modell og kjent Victoria's Secret-ambassadør, har nylig skapt furore med en Instagram-karusell med tittelen «February...

På den røde løperen bryter denne skuespillerinnen reglene med en uformell detalj

På den røde løperen er antrekkene ofte omhyggelig planlagt. Ved César-utdelingen i 2026 valgte den franske skuespillerinnen Leïla...