«Mer enn 50 000 euro?»: Kostnaden for denne influencerens kosmetiske operasjoner sjokkerer internettbrukere

En video publisert av influenceren @vulporiaa utløste en rekke reaksjoner etter at hun diskuterte kostnadene for sine kosmetiske kirurgiske inngrep. Mange internettbrukere kommenterte beløpet hun nevnte, som var over 50 000 euro.

En video som vekker mange reaksjoner

I et innlegg med reality-TV-stjernen Patrick Fuhrer inviterer influenceren @vulporiaa internettbrukere til å gjette den totale kostnaden for hennes kosmetiske inngrep. Videoen, med teksten «Jeg lar deg gjette», genererte raskt en rekke kommentarer. Noen brukere kom med estimater på over 50 000, noe som illustrerer nysgjerrigheten rundt kostnadene ved kosmetiske inngrep.

En trend forsterket av sosiale medier

Flere og flere innholdsskapere velger å offentlig diskutere sine erfaringer med kosmetisk kirurgi. Ifølge American Society of Plastic Surgeons har etterspørselen etter visse kosmetiske prosedyrer økt de siste årene, spesielt under påvirkning av sosiale medier.

Sosiale medieplattformer bidrar faktisk til å synliggjøre personlige opplevelser som tidligere ble mindre delt offentlig. Ifølge en studie publisert i Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, kan eksponering for innhold relatert til utseende påvirke oppfatningen av kroppsbilde.

Videoen som ble lagt ut av influenceren @vulporiaa illustrerer til syvende og sist hvordan sosiale medier bidrar til trivialisering og iscenesettelse av kosmetisk kirurgi, samtidig som de vekker internettbrukernes nysgjerrighet – til og med fascinasjon – for disse til tider kostbare transformasjonene. Utover det økonomiske aspektet er det først og fremst synligheten av disse praksisene og deres gradvise normalisering i nettinnhold som reiser spørsmål, og fremhever samspillet mellom individuell frihet, innflytelsen fra digitale trender og utviklende skjønnhetsstandarder.