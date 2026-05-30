Som 45-åring stråler Jessica Alba i et strukturert blondeutseende

På Instagram delte den amerikanske skuespillerinnen og gründeren Jessica Alba et svart antrekk med blonder og kontrasterende detaljer. Fansen hennes roste hennes naturlige stil og uanstrengte utseende.

En blonde-kamisole er midtpunktet i antrekket.

Midtpunktet i dette antrekket? En delikat svart kamisole i åpent blondearbeid, båret med tynne stropper. Med sin kamskjellformede utringning og blomstermotiver gir den en romantisk vri til ensemblet. En raffinert base som Jessica Alba har dyktig balansert med dristigere plagg. En subtil måte å spille opp det delikate utseendet på.

Den overdimensjonerte blazeren gir et strukturert preg.

For å motvirke blondenes lette form, valgte Jessica Alba en overdimensjonert svart blazer med sterke skuldre. Dette gir antrekket dens strukturerte dimensjon: drapert over skuldrene, rammer den inn silhuetten og forankrer antrekket i en mer grafisk stil. Dette kontrastspillet, som er svært populært, gjør at et romantisk plagg kan forvandles til et utpreget moderne og urbant utseende.

Bermudashorts i skinn og sandaler med stropper

For underkroppen valgte Jessica Alba lange, svarte bermudashorts i skinn, en av sesongens hovedtrender. Hun fullførte antrekket med svarte sandaler med blokkhæl og ankelstropper. Et perfekt utført helsvart antrekk, fra topp til tå.

Gullsmykker og strålende skjønnhet

For å varme opp dette monokrome antrekket valgte Jessica Alba et par gulldetaljer: delikate bøyleøreringer og et lagdelt halskjede med yndige anheng. Denne ene detaljen var nok til å lyse opp det helsvarte antrekket. Når det gjelder skjønnhetsantrekket, hadde hun en strålende, solkysset hudfarge, solbrun sminke med litt røykfylte øyne og nude lepper. Alt dette ble forsterket av det naturlig bølgete, kastanjebrune håret hennes – et solkysset utseende som stod i vakker kontrast til det svarte i antrekket hennes.

Med delikat blonde, dristig skinn og en strukturert blazer skaper Jessica Alba et slående elegant helsvart antrekk. Hun beviser nok en gang at et gjennomtenkt svart antrekk fra topp til tå aldri har vært så langt fra monotont.