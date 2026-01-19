I en krystallkjole glitrer Heidi Klum på stranden

Under innspillingen av den 20. sesongen av «Germany's Next Topmodel» forvandlet den tyske supermodellen Heidi Klum Venice Beach til en veritabel high fashion-catwalk. I en glitrende Julien Macdonald-kjole trollbandt hun alle og ga en mesterklasse i eleganse under den californiske solen.

En krystallvisjon av Julien Macdonald

For denne solnedgangsscenen betrodde Heidi Klum designet til sin mangeårige venn og samarbeidspartner, Julien Macdonald, kjent for sine dristige og blendende kreasjoner. Resultatet: en lang tyllkjole besatt med tusenvis av Swarovski-krystaller, båret over en hvit metallisk body med dyp utringning. Hver bevegelse av Heidi Klum fanget skumringslyset og skapte en skimrende speileffekt som minner om den delikate snøfnugg – et himmelsk syn kalt «Snøengelen» av fansen.

Elegant på sanden og et nært bånd bak kulissene

For å fullføre isengel-looken sin, la Heidi til en overdimensjonert hvit fjærfrakk som fløt majestetisk på sanden på Venice Beach. Med håret stylet i naturlige bølger og skjult bak solbriller med hvite innfatninger, ledet hun en utfordring for deltakerne mens hun hadde det gøy mellom opptakene. Atmosfæren var gledelig: Julien Macdonald, som var gjestedommer på settet, delte dette øyeblikket av kreativitet og eleganse med henne.

Denne fotograferingen symboliserer mer enn bare et TV-innslag: den bekrefter Heidi Klums tidløse innflytelse på mote. I flere tiår har hun visst hvordan hun skal fange oppmerksomhet med naturlighet og dristighet, og forvandle hvert opptreden til en begivenhet.