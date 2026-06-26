I en kremfarget kjole inntar Kylie Jenner en minimalistisk silhuett som skaper oppstyr

Den amerikanske reality-TV-personligheten og forretningskvinnen Kylie Jenner avduket et nytt utseende for merket sitt, Kylie Cosmetics, i en minimalistisk kremfarget kjole. Poserende mot en skinnende hvit bakgrunn omfavnet hun minimalisme – et valg som umiddelbart fikk reaksjoner fra følgerne hennes.

En kremfarget kjole i lett tyll

Kjernen i denne kampanjen var en kort kjole i en delikat kremfarge, laget av lett og luftig tyll. Kjolen var preget av sine tynne stropper, forsterket med myke tyllrynk som minnet om rysjer, noe som ga et snev av romantikk til helhetsinntrykket. Et eterisk og feminint plagg, perfekt i tråd med tiden. For å la kjolen stå i sentrum, valgte Kylie Jenner et minimalistisk sminkeutseende, tro mot fotograferingens overordnede estetikk.

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En minimalistisk tilnærming

Alt ved denne kampanjen vektlegger enkelhet. Den hvite bakgrunnen, fraværet av tilbehør og den nøytrale fargepaletten bidrar til et rent, minimalistisk utseende, der Kylie Jenners kjole og ansikt står i sentrum. Med brunt hår stylet i en elegant knute, delikat formede øyenbryn, nøytral øyenskygge og beige lepper har Kylie Jenner valgt en naturlig og strålende sminke.

Med denne kremfargede kjolen og minimalistiske kampanjen beviser Kylie Jenner at hun også kan rocke den minimalistiske stilen. Med mykheten i tyllen og den naturlige sminken gir hun et elegant utseende som perfekt viser frem merkevaren sin.