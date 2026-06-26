Som 59-åring vekker Salma Hayek oppsikt i en skulpturell lilla kjole.

Julia P.
@salmahayek / Instagram

Den meksikansk-amerikanske skuespillerinnen Salma Hayek skapte furore på Serpentine Summer Party i London, iført en skulpturell lilla kjole. Opptredenen hennes var desto mer bemerkelsesverdig da hun var i følge med datteren Valentina på en sjelden mor-datter-utflukt.

En skulpturell lilla kjole

For kvelden hadde Salma Hayek på seg en lilla satengkjole. Kjolen var tettsittende og utpreget skulpturell, og ble preget av en høy halsutringning og et spill med kontrasterende teksturer. En slående sløyfe i utringningen fullførte dette arkitektoniske designet. Med hår og sminke utført av stylist Pablo Patanè, fullførte Salma Hayek antrekket med perleøreringer og sølvfargede platåsandaler.

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En sjelden mor-datter-utflukt

Denne opptredenen var desto mer spesiell siden Salma Hayek var i følge med sin 18 år gamle datter, Valentina. Til anledningen hadde tenåringen valgt et elegant svart antrekk, bestående av en topp og et matchende langt skjørt. Begge hadde også solbriller, noe som utstrålte en elegant og leken sjarm. Denne mor-datter-duoen viser seg sjelden offentlig sammen, noe som gjør dette øyeblikket desto mer bemerkelsesverdig.

Et veldig populært sosialt arrangement

Serpentine Summer Party, som Salma Hayek hadde æren av å være medprogramleder for, er et av de mest prestisjefylte arrangementene i London-sesongen. Kvelden samlet en rekke kjendiser. Salma Hayeks opptreden gikk absolutt ikke ubemerket hen, en glamorøs sammenkomst der eleganse var dagens orden. I sin skulpturelle lilla kjole gjorde hun en av de mest minneverdige opptredenene på Serpentine Summer Party.

Til syvende og sist, utover utseendet sitt, bekrefter Salma Hayek sin status som et ikon. Hun ble katapultert til berømmelse gjennom filmen «Frida», og har smidd en internasjonal karriere samtidig som hun opprettholder et mer privat familieliv. Hun beviser, opptreden etter opptreden, at eleganse og karisma er tidløse.

Julia P.
Julia P.
Jeg er Julia, en journalist som brenner for å oppdage og dele fengslende historier. Med en kreativ skrivestil og et skarpt blikk streber jeg etter å bringe et bredt spekter av temaer til live, fra aktuelle trender og sosiale spørsmål til kulinariske herligheter og skjønnhetshemmeligheter.
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