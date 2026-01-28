Som 47-åring løfter Laetitia Casta en kjole med et uventet motetilbehør.

Laetitia Casta fanget nylig alles oppmerksomhet på Jonathan Andersons første Haute Couture vår/sommer 2026-visning for Dior. Kledd i et helsvart antrekk – en ermeløs kjole med presise linjer og en overdådig fjærboa – utfordret hun couture-kodene med sofistikert eleganse.

Den lille sorte kjolen dristig nytolket

I hjertet av silhuetten hennes fremhever en ermeløs kjole perfekt hennes eleganse. En diskré splitt, haute couture-finish og en upåklagelig fall: dette plagget tolker Diors DNA på nytt og gir det et dramatisk og moderne preg. Den franske skuespillerinnen, modellen og regissøren Laetitia Casta beviser at klassikere aldri går av moten når de bæres med selvtillit og karisma.

Fjærboaen: tilbakekomsten av et glemt tilbehør

Overraskelseselementet? En lang, svart fjærboa som slynger seg rundt skuldrene hennes og gir et teatralsk preg. Den fremkaller subtilt klassisk film og gir antrekket en uventet dynamikk, en blanding av retro-raffinement og modernitet. Dette tilbehøret, ofte henvist til statusen som en «ekstravagant suvenir», gjør en triumferende comeback, gjenoppfunnet som et elegant tilbehør for vinteren 2026.

På første rad, et fransk ikon med et uforanderlig utseende

Omgitt av personligheter som den barbadiske sangeren og forretningskvinnen Rihanna og den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Jennifer Lawrence, skiller Laetitia Casta seg ut med sin diskré, men magnetiske franske eleganse. Silhuetten hennes – en grafisk svart kjole og eteriske fjær – overskrider epoker og trender med sjelden letthet. Som tidligere muse for Yves Saint Laurent bekrefter hun nok en gang sin status som et tidløst moteikon.

Ved å leke på kontrastene mellom minimalistisk couture og «ekstravaganse» minner Laetitia Casta oss om at mote først og fremst er et spørsmål om holdning. Hun legemliggjør en fri og resolutt moderne eleganse, og beviser at stil ikke har noen aldersgrense – bare en signatur.