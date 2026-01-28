Search here...

«Jeg har gått opp i vekt»: en Miss France snakker om det vedvarende presset på kroppen sin.

Angélique Angarni-Filopon, kåret til Miss Frankrike 2025, har åpent snakket om sitt komplekse forhold til kroppen sin etter et år under intens gransking. Avsløringene hennes viser hvor intenst presset rundt utseende fortsatt er, selv for de som lever opp til tradisjonelle skjønnhetsstandarder.

Et år under intens medieoppmerksomhet

Under sin regjeringstid ble Angélique Angarni-Filopon stadig gransket, både for alder og fysikk, noe som påvirket henne dypt. Etter å ha overlevert kronen til sin etterfølger i desember 2025, gikk hun med på å delta i «Dancing with the Stars», hvor hun snakket åpenhjertig om kroppen sin og forventningene som ble stilt til den.

«Et konfliktfylt forhold» til imaget hans

I en samtale med kameraene innrømmet den tidligere skjønnhetsdronningen at hun hadde utviklet et vanskelig forhold til kroppen sin etter å ha lagt merke til endringer – inkludert vektøkning – det siste året. Hun forklarte: «Vi er så strenge mot oss selv, mot kroppene våre ...», og fremhevet dermed det intense presset kvinner står overfor, enten de er i offentlighetens søkelys eller ikke.

Nettreaksjoner og trakassering

Angarni-Filopons reise var ikke uten kritikk, og hun møtte hatefulle og rasistiske kommentarer på sosiale medier både under og etter regjeringstiden. Denne bølgen av nettmobbing gjorde opplevelsen enda vanskeligere og påvirket selvbildet hennes.

Miss France-konkurransen, et speilbilde av skjønnhetsstandarder

Miss France 2025-konkurransen er en del av en bredere debatt om kroppsbilde i skjønnhetskonkurransenes verden. Historisk sett har disse konkurransene blitt kritisert for å fremme snevre estetiske idealer og skape betydelig press på deltakerne for å oppfylle spesifikke standarder – et fenomen som er godt dokumentert i ulike sammenhenger.

Mot gradvis aksept

Til tross for alt dette valgte Angélique Angarni-Filopon å sette ting i perspektiv og gå videre. Gjennom historien sin oppmuntrer hun til et mer medfølende syn på seg selv, langt unna en rigid estetikk, og viser at skjønnhet kan omfatte mangfold og autentisitet.

Angélique Angarni-Filopons vitnesbyrd tjener som en påminnelse om at selv de mest profilerte personene ikke er immune mot estetisk press og den symbolske volden det formidler. Ved å sette ord på sine sårbarheter, bidrar hun til å bryte tabuet rundt kroppsbilde og baner vei for en mer inkluderende dialog om skjønnhet, selvaksept og kroppsmangfold.

