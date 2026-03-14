Zendaya gjenoppliver en av Carrie Bradshaws mest ikoniske kjoler og skaper furore

Den amerikanske skuespillerinnen, produsenten og modellen Zendaya, ofte ledsaget av stylisten Law Roach, liker å gjenopplive historisk viktige moteplagg. På Essence Black Women in Hollywood Awards snudde hun nok en gang oppmerksomheten ved å bruke en vintagekjole som er gjort ikonisk av Carrie Bradshaw.

En bemerkelsesverdig opptreden på et Hollywood-arrangement

Essence Black Women in Hollywood Awards, som arrangeres årlig i Los Angeles, feirer prestasjonene og bidragene til svarte kvinner i film- og TV-bransjen. Til årets seremoni dukket Zendaya opp i en drapert hvit minikjole med en enkel stropp utsmykket med en stor, tredimensjonal blomst. Kreasjonen var preget av sine skulpturelle detaljer, inkludert en 3D-blomst på skulderen hvorfra gullfjær fosset ned. Hun fullførte antrekket med hvite Christian Louboutin-pumps og diskrete smykker.

En kjole assosiert med Carrie Bradshaw

Denne kjolen er ikke ukjent for mote- og popkulturfans. En lignende versjon ble brukt av karakteren Carrie Bradshaw, spilt av Sarah Jessica Parker, i en film basert på den berømte serien om livene til fire venner i New York. I en ikonisk åpningsscene dukker Carrie Bradshaw opp i en kort kjole utsmykket med en stor blomst på skulderen. Dette antrekket har siden blitt et av karakterens mest minneverdige antrekk. Ved å velge å bruke dette plagget har Zendaya brakt tilbake et ikonisk øyeblikk innen moteverdenen i rampelyset.

En kreasjon inspirert av et Whitney Houston-utseende

Historien bak denne kjolen går enda lenger tilbake. Opprinnelig var designet inspirert av en kjole som sangerinnen Whitney Houston brukte under en reklamefotografering på 1980-tallet. Kjolen, designet av Eugene Alexander, var dekorert med gullfargede hibiskusblomster på skulderen og legemliggjorde den «spektakulære elegansen» fra den tiden. År senere skapte kostymedesigner Patricia Field en ny versjon av karakteren Carrie Bradshaw, der hun forkortet kjolen og beholdt en enkelt blomst som sentralt element.

Zendaya og en smak for vintage

Zendaya og stylisten hennes, Law Roach, får jevnlig skryt for sine vintage-antrekk på den røde løperen. Duoen liker å gjenoppleve kreasjoner fra arkivene til store motehus eller plagg knyttet til viktige øyeblikk i motehistorien. Denne tilnærmingen bidrar til å bringe historiske silhuetter tilbake i søkelyset og demonstrere hvordan visse design kan overskride flere tiår samtidig som de forblir relevante.

Mellom vintage-arv og moderne tolkning illustrerer denne opptredenen nok en gang hvordan visse kreasjoner kan fortsette å inspirere røde løpere, flere tiår etter sin første opptreden.