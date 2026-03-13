Som 50-åring overrasker Eva Longoria med en ny hårklipp

Den amerikanske skuespillerinnen, regissøren, produsenten og modellen Eva Longoria viser frem en ny frisyre, som hun kombinerer med en tettsittende pastellgul kjole – i et Instagram-innlegg som utstråler livsglede.

Et nytt snitt for et nytt tiår

Eva Longoria har bestemt seg for å bytte ut sitt lange signaturhår med en bob som rammer inn ansiktet. Denne lett teksturerte og luftige frisyren tilfører bevegelse, noe som blir rost av både frisører og fans. På sosiale medier viste skuespillerinnen frem sitt nye utseende i en video der hun er sett i aksjon på et filmsett, noe som bekrefter hennes forkjærlighet for stilige forvandlinger.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Eva Longoria Baston (@evalongoria)

En elegant og lys bøttehatt

Eva Longoria dukker opp på bilder med en elegant bob, for et elegant og svært moderne utseende. De lett bølgete hårstråene streifer kjevelinjen og rammer inn ansiktet hennes, samtidig som de opprettholder en luftig følelse. Denne mellomlange lengden, verken for kort eller for lang, er et ideelt alternativ for de som ønsker å endre frisyren sin uten å miste all lengden.

En smørgul kjole til dans mellom tagningene

I videoen har Eva Longoria på seg en tettsittende, pastellgul maxikjole med rysjer som fremhever figuren hennes, samtidig som den forblir lys og munter. Den «smørgule» fargen lyser opp hudtonen hennes og komplementerer den nye bob-frisyren hennes perfekt, og skaper en myk kontrast mellom den solfylte fargen og det strukturerte frisyret. Hun sees øve på noen dansetrinn med koreograf Gustavo Vargas, som snurrer henne og veileder henne gjennom en avslappet atmosfære bak scenen.

Kort sagt, denne «korte bob-frisyren og fargerik kjole»-duoen gjenspeiler en selvsikker Eva Longoria på 50-tallet. Frisyreskiftet hennes, som er mye omtalt, blir sett på som en inspirerende gest for mange kvinner som også ønsker å innta en «mer selvsikker» stil.