«Utrolig elegant»: Denne amerikanske modellen gjør et varig inntrykk i en haute couture-kjole

Karlie Kloss lyste nylig opp Paris Couture Week i en Dior-kjole som beviste at gjennomsiktige stoffer og åpen rygg er den ultimate moteduoen. Den amerikanske modellen og danseren delte antrekket på Instagram, noe som skapte furore blant fansen.

En mesterlig Dior-kreasjon før høsten 2026

Fra Diors Pre-Fall 2026-kolleksjon av Jonathan Anderson, fengsler denne svarte kjolen i et gjennomsiktig, matt stoff med sin slående kontrast. Foran skaper en høy, asymmetrisk utringning med én skulder og trekvartlange puffermer som er strammet inn ved håndleddene en sofistikert silhuett. Den høye og lave kanten flyter grasiøst, mens den dype ryggen avslører huden i en perfekt dramatisk spenning.

En minimalistisk stil som fremhever kjolen

Designet av Natasha Colvin, forblir stilen minimalistisk for å la rommet skinne. Karlie velger svarte Dior Muse pumps med firkantet tå og en tynn stropp, samt en Dior Cigale-veske. Ricky Fraser lager en lav knute med løse lokker, og Tobi Henney legger på ny sminke: svart eyeliner og rosa øyenskygge.

Karlie Kloss demonstrerer briljant at ekte kleskraft oppstår fra subtil kontrast, uten glorete farger eller overflødige utsmykninger. Dette parisiske utseendet omdefinerer moderne eleganse innen Haute Couture.