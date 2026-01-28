Search here...

«Utrolig elegant»: Denne amerikanske modellen gjør et varig inntrykk i en haute couture-kjole

Léa Michel
@karliekloss/Instagram

Karlie Kloss lyste nylig opp Paris Couture Week i en Dior-kjole som beviste at gjennomsiktige stoffer og åpen rygg er den ultimate moteduoen. Den amerikanske modellen og danseren delte antrekket på Instagram, noe som skapte furore blant fansen.

En mesterlig Dior-kreasjon før høsten 2026

Fra Diors Pre-Fall 2026-kolleksjon av Jonathan Anderson, fengsler denne svarte kjolen i et gjennomsiktig, matt stoff med sin slående kontrast. Foran skaper en høy, asymmetrisk utringning med én skulder og trekvartlange puffermer som er strammet inn ved håndleddene en sofistikert silhuett. Den høye og lave kanten flyter grasiøst, mens den dype ryggen avslører huden i en perfekt dramatisk spenning.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Karlie Kloss (@karliekloss)

En minimalistisk stil som fremhever kjolen

Designet av Natasha Colvin, forblir stilen minimalistisk for å la rommet skinne. Karlie velger svarte Dior Muse pumps med firkantet tå og en tynn stropp, samt en Dior Cigale-veske. Ricky Fraser lager en lav knute med løse lokker, og Tobi Henney legger på ny sminke: svart eyeliner og rosa øyenskygge.

Karlie Kloss demonstrerer briljant at ekte kleskraft oppstår fra subtil kontrast, uten glorete farger eller overflødige utsmykninger. Dette parisiske utseendet omdefinerer moderne eleganse innen Haute Couture.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
«Hun kunne vært modell»: Som 31-åring omdefinerer denne skuespillerinnen «koreansk chic»
Article suivant
Som 47-åring løfter Laetitia Casta en kjole med et uventet motetilbehør.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Som 47-åring løfter Laetitia Casta en kjole med et uventet motetilbehør.

Laetitia Casta fanget nylig alles oppmerksomhet på Jonathan Andersons første Haute Couture vår/sommer 2026-visning for Dior. Kledd i...

«Hun kunne vært modell»: Som 31-åring omdefinerer denne skuespillerinnen «koreansk chic»

Bae Suzy (ekte navn Bae Su-ji), et elsket sørkoreansk ikon, fortsetter å fascinere med sin unike aura og...

«Storslått»: Denne stjernen imponerer internettbrukere på stranden

Den amerikanske rapperen Coi Leray, som kan skryte av 10 millioner månedlige lyttere på Spotify og en BET...

I Paris skaper Demi Moore furore i en skulpturell jumpsuit

Paris Haute Couture Fashion Week levde nok en gang opp til løftet om spektakulært og dristighet. Blant de...

Amber Heard bryter tausheten om nettmobbingen hun utsettes for

Den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Amber Heard bryter nok en gang tausheten i «Silenced», en dokumentar der hun...

Angelina Jolie forbereder seg på å forlate USA til fordel for Europa, og forklarer årsakene til dette.

Angelina Jolie forbereder seg på å forlate USA og bosette seg i Europa, drevet av «et dypt ønske...

© 2025 The Body Optimist