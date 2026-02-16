Kona til ordføreren i New York gjør en bemerkelsesverdig opptreden på moteuken

Bare 28 år gammel fortsetter Rama Duwaji å sette sitt preg med sin særegne stil. Kona til ordføreren i New York City var en fremtredende skikkelse på første rad under moteuken. Invitert til visningen til New York-merket Diotima bekreftet hun sin status som et fremadstormende moteikon, langt unna de tradisjonelle kodene knyttet til førstedamer.

En skarp silhuett på første rad

15. februar 2026 tok Rama Duwaji plass på første rad på visningen designet av Rachel Scott, den jamaicanske designeren bak Diotima. For anledningen valgte hun en mesterlig lag-på-lag-på-lag-på-lag-på-lag-en: en kort beige trenchcoat brukt som midtpunkt, lagvis over en lengre rutete versjon. Denne subtilt strukturerte lag-på-lag-på-lag-en moderniserer en klassiker fra den britiske garderoben. Antrekket ble komplettert med svarte cowboystøvler med hæl, en svart skinnveske utsmykket med metalliske detaljer og gullfargede øredobber. Et antrekk som er både moderne og forankret i 1990-tallsreferanser.

En førstedame som bryter med vannet

Som den yngste kona til en ordfører i New York nøyer ikke Rama Duwaji seg med en diskret, institusjonell rolle. Hun hevder en sterk visuell identitet, tro mot sin generasjon. I stedet for å favorisere de såkalte tradisjonelle silhuettene som forventes på offisielle arrangementer, adopterer hun plagg fra merker som er populære blant Generasjon Z. Lange bermudashorts, snørestøvletter, overdimensjonerte skjorter og asymmetriske topper er jevnlig en del av hennes offentlige opptredener. Denne stilistiske posisjoneringen bidrar til å omdefinere bildet av en New York First Lady, en som er mer knyttet til sin tid og sitt lokalsamfunn.

En tilstedeværelse forsterket av sosiale medier

Rama Duwaji er svært aktiv på Instagram, hvor hun deler antrekket sitt med sine to millioner følgere, og dyrker en særegen estetikk: lagdelte sølvsmykker, arkitektonisk tilbehør, strukturerte silhuetter og urbane påvirkninger. Hennes nylige fotoshoot for The Cut magazine bekreftet allerede denne sterke moteretningen. Hennes tilstedeværelse på Fashion Week forsterker bare dette momentumet: hun etablerer seg gradvis som en innflytelsesrik figur i New Yorks stilscene.

Til syvende og sist, ved å delta på Diotima-moteshowet, deltar ikke Rama Duwaji bare på et motearrangement. Hun legemliggjør en bredere evolusjon: den av en ny generasjon offentlige personer som bruker mote som språk. Det er en måte å bekrefte at eleganse og modernitet kan sameksistere, selv – og kanskje spesielt – i maktens sfærer.