«Førtiårene dine er en veldig vakker alder»: Gisele Bündchen forkjemper for en friere skjønnhet

Som 45-åring sier Gisele Bündchen at hun nærmer seg førtiårene med et rolig og selvsikkert syn. I et intervju med Harper's Bazaar forklarer den brasilianske supermodellen at denne perioden i livet markerer et vendepunkt i selvoppfatningen. Ifølge henne bringer alder en viss frihet, spesielt i møte med ytre forventninger.

Å føle seg mer autentisk gjennom erfaring

«Velkommen til førtiårene – det er en veldig vakker alder», betror hun. Denne uttalelsen gjenspeiler en mer rolig tilnærming til tidens gang, langt unna presset som ofte er forbundet med ungdom i motebransjen. Gisele Bündchen understreker også hvordan hennes oppfatning av alder har utviklet seg gjennom årene: «Da jeg begynte å jobbe, var jeg 14, og jeg trodde at alle over 20 var gamle. Nå er jeg snart 46, og jeg føler meg så ung.»

Gisele Bündchen forklarer at det å fylle førti er ledsaget av en større forståelse av seg selv. Hun beskriver det som en periode preget av en fornyet følelse av autentisitet og mindre sosialt press. «Å fylle førti er tiden da du begynner å bekymre deg mindre om visse ting, og det er veldig befriende», sier hun. Hun legger til at denne fasen lar deg fokusere på det som er essensielt: «Du begynner å spørre deg selv hva som virkelig er viktig for deg.» Denne personlige utviklingen er en gradvis prosess. Gisele Bündchen forklarer at med erfaring blir det lettere å stå ved valgene dine og føle seg komfortabel med identiteten din.

En mental styrke som bygges opp over tid

Utover utseendet understreker Gisele Bündchen viktigheten av mental og emosjonell velvære. Ifølge henne gir aldring en mulighet til å utvikle en form for motstandskraft i møte med livets utfordringer. «Med alderen kommer styrke og stabilitet», forklarer hun. Hun mener at enhver opplevelse bidrar til å bygge et solid grunnlag for å gå videre med selvtillit: «Du forstår at ingenting er verdens undergang. Alt er en sesong, alt går.» Denne visjonen fremhever et konsept om skjønnhet som er nærmere knyttet til generell balanse enn til bare utseende.

En skjønnhetstilnærming med fokus på velvære

Modellen insisterer på at det ytre ikke kan skilles fra livsstil. Hun understreker viktigheten av å ta vare på sin fysiske og mentale helse, og fremhever at generell velvære påvirker hvilket image man projiserer. «Ingenting kan erstatte en balansert livsstil», hevder hun, og understreker rollen til hvile, fysisk aktivitet og et positivt miljø. Hun nevner også viktigheten av å omgi seg med inspirerende mennesker: «Livskvaliteten din avhenger også av kvaliteten på relasjonene dine.»

En oppfatning av skjønnhet som utvikler seg med alderen

Når hun ser tilbake, mener Gisele Bündchen at tiden gir en mulighet til å utvikle et mer fredelig forhold til sitt image. Hun mener at hver fase av livet bringer nye muligheter for personlig vekst. «Med hver opplevelse følger det store læringsmuligheter», forklarer hun, og understreker at årene som går bidrar til å styrke selvtilliten.

Ved å si at «førtiårene er en veldig vakker alder», tilbyr Gisele Bündchen et friere syn på skjønnhet, basert på erfaring og selvaksept. Vitnesbyrdet hennes illustrerer en utvikling i diskursen rundt alder, hvor modenhet og selvtillit blir sentrale elementer for velvære.