Som 64-åring snakker denne berømte 80-tallsmodellen om presset «for å holde seg vakker».

Den amerikanske modellen og skuespillerinnen Kim Alexis, en ledende skikkelse på catwalken på 1980-tallet, snakker nå ut om presset rundt utseende og aldring. Hun deler sitt perspektiv på utviklingen av skjønnhetsstandarder og selvaksept med alderen.

Et ikon fra 1980-tallet konfrontert med ungdommens krav

På 1980-tallet etablerte Kim Alexis seg som et av de ledende ansiktene innen internasjonal mote. Hun dukket opp i Vogue og Cosmopolitan og gikk på catwalken for flere store motehus, inkludert Gucci og Ralph Lauren. Hun tilhørte en generasjon modeller som satte sitt preg på bransjen sammen med Christie Brinkley, Janice Dickinson og Paulina Porizkova.

Kim Alexis, som ble oppdaget på slutten av 1970-tallet, signerte også en stor kontrakt med kosmetikkmerket Revlon, noe som bidro til å øke synligheten hennes i skjønnhetsbransjen. I dag snakker den tidligere supermodellen åpent om forventningene kvinner står overfor i en bransje der ungdom ofte verdsettes.

«Alder er uunngåelig»: et budskap om aksept

I en nylig uttalelse delt på sosiale medier hevder Kim Alexis at presset om å holde seg ung er en realitet for mange kvinner. Hun understreker også viktigheten av å akseptere endringene som kommer med tiden.

Hun legger vekt på ideen om at oppfatningen av skjønnhet utvikler seg med livserfaring. Hun fremhever viktigheten av selvtillit og en følelse av personlig balanse, og mener at image ikke er begrenset til fysisk utseende. Kim Alexis forklarer spesielt at visse aldersrelaterte forandringer, som overgangsalder eller hormonelle svingninger, kan påvirke ens forhold til kroppen sin.

En karriere preget av motebransjens krav

I likhet med andre modeller i sin generasjon møtte Kim Alexis strenge standarder for fysisk utseende. Hun forklarer at hun følte press fra en veldig ung alder for å tilpasse seg bransjens forventninger, spesielt når det gjaldt figuren sin. Hun diskuterer også utfordringene knyttet til hypotyreose, en hormonforstyrrelse som kan påvirke vekt og energinivå.

Kim Alexis sier at disse opplevelsene har bidratt til å endre hennes forhold til image og fysisk ytelse. Hun påpeker også at motebransjen noen ganger kan verdsette kriterier som er vanskelige å opprettholde på lang sikt, noe som kan oppmuntre noen kjendiser til gradvis å trekke seg tilbake fra det offentlige liv.

Å bli gammel i en imagesentrisk bransje

Kim Alexis mener at kvinnelige rollemodeller ofte forbindes med et frossent image. Hun antyder at noen offentlige personer kan føle et implisitt press for å opprettholde utseendet de hadde i begynnelsen av karrieren. Ifølge henne er aldring fortsatt et sensitivt tema i imagerelaterte bransjer, selv om holdninger gradvis endrer seg. I dag sier hun at hun foretrekker en tilnærming fokusert på generell helse og velvære snarere enn jakten på et uforanderlig utseende.

Denne diskursen er en del av en større utvikling.

Kim Alexis’ uttalelse er en del av en bredere trend der flere offentlige personer tar opp temaet aldring og skjønnhetsstandarder. I de senere årene har mange modeller og skuespillerinner fremmet et mer inkluderende syn på alder innen mote og media. Noen kampanjer feirer nå mer mangfoldige profiler, som gjenspeiler ulike livsfaser. For Kim Alexis kan denne utviklingen bidra til å forandre oppfatningen av skjønnhet og redusere presset som noen kvinner føler.

Nå, fjernt fra catwalkens intense tempo, forklarer Kim Alexis at hun legger større vekt på personlig balanse. Hun understreker ideen om at selvtillit kan styrkes med erfaring. Historien hennes fremhever utfordringene kvinner står overfor i bransjer der utseende er avgjørende, samtidig som den understreker muligheten for å omdefinere skjønnhetsstandarder over tid.