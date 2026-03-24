Drew Barrymore, 51 år gammel, åpner opp om sine erfaringer med datingapper.

Anaëlle G.
@drewbarrymore / Instagram

Den amerikanske skuespillerinnen, produsenten, forfatteren, regissøren, TV-programlederen og forretningskvinnen Drew Barrymore åpner humoristisk om sine erfaringer med datingapper, og avslører en anekdote under TV-programmet sitt.

En uventet, men konstruktiv reaksjon

I en fersk episode av The Drew Barrymore Show fortalte skuespillerinnen at hun spurte publikum om deres mening om Tinder-biografien sin. Hun spesifiserte at hun ikke var ute etter ekteskap eller barn – hun var allerede mor til to døtre, Olive og Frankie, og gift tre ganger – i den tro at hun befridde menn fra et «lavt press». En mannlig seer rakte deretter opp hånden: «Beklager, det er veldig avskrekkende. Det får meg til å høres lukket og stiv ut, og jeg ville stukket av!»

Drew Barrymore ble fullstendig overrasket og utbrøt: «Men jeg ville bare sette dem fri!» Dagen etter oppdaterte hun biografien sin og anerkjente verdien av tilbakemeldingene «fra et heteroseksuelt manns perspektiv», langt unna hennes vanlige sirkel av homofile venner. «Jeg elsket åpenheten hans», la hun til, og understreket at denne rå tilbakemeldingen hjalp henne med å kommunisere mer effektivt.

Lærdom: mindre er mer

Drew Barrymore trekker en enkel moral ut av dette: «På en datingapp er det best å si så lite som mulig. Du vil aldri oppnå noe ved å være for direkte eller for vag – utelat det.» Denne filosofien gjenspeiler hennes avslappede tilnærming til dating som 51-åring, etter tidligere ekteskap og tilbakeslag som å bli ghostet eller frykte fare på en første date.

Kort sagt, Drew Barrymore gjør kritikk om til en positiv lærdom, og beviser at hun som 51-åring nærmer seg dating med letthet og selvironikk. Hennes autentisitet er inspirerende: å tørre å be om tilbakemeldinger og tilpasse seg uten bitterhet er fortsatt nøkkelen til et meningsfylt kjærlighetsliv.

Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
