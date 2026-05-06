«For en likhet!»: Modell Adriana Lima deler et bilde med døtrene sine

Den brasilianske modellen Adriana Lima har vært i søkelyset i over 25 år. Denne gangen delte hun et annet slags lys – en fotoseanse med sine to døtre, Valentina og Sienna, for en spesiell morsdagskampanje. Og likheten mellom de tre kvinnene gikk ikke ubemerket hen hos internettbrukerne.

«Modellisert etter mamma»: en kampanje som taler for seg selv

Victoria's Secrets kampanje «Modeled After Mom» bringer sammen Adriana Lima og hennes to døtre, Valentina (16) og Sienna (13) for første gang. Trioen, fotografert av Zoey Grossman, beveger seg rundt i en varm, hjemlig setting: en familiestue, dempet belysning og koordinert loungewear og pysjamas i pastellfarger. Denne bevisst naturlige, nesten familiære estetikken står i skarp kontrast til de vanlige bildene fra store motekampanjer.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Victoria's Secret (@victoriassecret)

Den forbløffende likheten

Det var det første internettbrukere la merke til i kommentarfeltet til bildene. Valentina og Sienna deler det samme lange brune håret og strålende smilene som moren sin. Bildene som ble lagt ut på Instagram – scener der de børster håret, deler en sofa, deler kjærlige gester og leker med sminke – forsterker denne speilingseffekten mellom tre generasjoner ytterligere. «For en likhet», «Kloner», «Tre søstre» – kommentarene multipliserte seg med en talende konsistens.

"En dag jeg aldri vil glemme"

I et intervju med People magazine beskrev Adriana Lima opplevelsen med ekte følelser: «Det var som en drøm, jeg føler meg så tilfreds som mor. Å kunne være med dem på en fotoshoot var virkelig magisk. Det var et veldig spesielt øyeblikk, på morsdagen. Det er en dag jeg aldri vil glemme, og jeg tror ikke de vil glemme det heller.» Dette er sjeldne ord fra en kvinne som har lært å håndtere det hun deler om privatlivet sitt nøye.

Valentina og Sienna, deres første skritt innen mote

For de to tenåringene markerte denne Victoria's Secret-fotograferingen deres første profesjonelle erfaring i moteverdenen. Valentina vurderer allerede en karriere innen modellvirksomhet, mens Sienna heller mer mot skuespill. To forskjellige veier, men den samme lettheten foran kameraet, noe som ikke er overraskende med tanke på moren deres.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Adriana Lima (@adrianalima)

Adriana Lima, et ikon som gjenoppfinner seg selv som mor

Siden debuten i 1999 har Adriana Lima bygget en karriere på toppen av global mote – mer enn tjue prestisjefylte catwalk-show, kampanjer over hele verden og bemerkelsesverdig lang levetid i en bransje som raskt sliter ut stjernene sine. I dag presenterer hun en annen side av seg selv for publikum: en tilfreds mor, stolt av døtrene sine, som velger å dele et profesjonelt øyeblikk med dem som er gjennomsyret av dyp personlig mening.

Tre kvinner, tre nesten identiske ansikter, og en fotoseanse som vil forbli i familiens annaler langt utover merkealbum. Adriana Lima har dermed ikke bare gitt genene sine videre til Valentina og Sienna – hun har gitt dem deres første skritt inn i en verden hun kjenner bedre enn noen andre.