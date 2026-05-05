Modell Heidi Klum trollbinder verden med denne statuekjolen

Det var kjoler, couture-kreasjoner og spektakulære smykker. Og så var det Heidi Klum, som ikke lenger var Heidi Klum, men en gresk marmorstatue som hadde våknet til liv på trappene til Metropolitan Museum of Art. Et øyeblikk fra «en annen dimensjon».

Halloween-dronningen dukker opp på Met-gallaen

Den tysk-amerikanske modellen, TV-personligheten og skuespillerinnen Heidi Klum er kjent for sine spektakulære Halloween-kostymer – hvert år går forvandlingene hennes viralt. For Met Gala i 2026 og temaet «Kostymekunst» brukte hun den samme filosofien: å gå hele veien, ikke gjøre noe halvveis, og forvandle kroppen sin til et komplett kunstverk.

Kreasjonen var av Mike Marino, en Oscar-vinnende makeupartist og Heidi Klums faste samarbeidspartner for hennes Halloween-antrekk. «Han forvandlet stoffet til skulptur, og manipulerte lateks og spandex med ekstraordinær presisjon for å etterligne stillheten, delikatessen og illusjonen av skulpturert marmor», forklarte Heidi Klum på Instagram.

En gresk skulptur ble vekket til live igjen

Utseendet var inspirert av klassiske skulpturer som Raffaele Montis «Veiled Vestal Virgin». Heidi Klum var dekket fra topp til tå av lateks og krittgrå kroppsmaling som etterlignet patinert marmor, og hadde på seg en drapert «kjole», en blomsterkrone og sandaler – noe som fullførte en perfekt sammenhengende gresk-antikk fantasi. Ansiktsproteser skapte illusjonen av et steinslør som dekket ansiktet hennes, og en blomsterkrone fullførte dette museumsgudinneutseendet.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Heidi Klum (@heidiklum)

Ugjenkjennelig, og det var målet

På sosiale medier var reaksjonen umiddelbar og enstemmig. Fans kommenterte på X (tidligere Twitter) som svar på et Variety-innlegg: «KUNST. Hun forsto budskapet.» Én viral kommentar oppsummerte det perfekt: «Jeg kjenner igjen Heidi Klum i proteser bedre enn jeg kjenner igjen den virkelige Heidi Klum.» Andre skrev ganske enkelt: «Hun er den eneste som virkelig forsto temaet», eller «En skulptur i bevegelse? Greit. Det er KUNST.»

På Instagram kommenterte Heidi Klum entusiastisk sitt eget antrekk: «Jeg elsker mote, jeg elsker kunst, og jeg elsker det spesielt når de to kolliderer.» En uttalelse som bedre enn noen kritisk kommentar oppsummerte ånden hun nærmet seg Met-gallaen i 2026 – ikke som en «stjerneopptreden», men som en fullverdig kunstnerisk forestilling.

Tom Kaulitz, offer for Medusa

Hennes mann, den tyske multiinstrumentalisten og komponisten Tom Kaulitz, fulgte henne på den røde løperen – utkledd som et av Medusas ofre: en steinfigur. Dette var en nikk til Halloween 2025-kostymet hennes, der Heidi Klum forvandlet seg til Medusa med skjellhudproteser, animatroniske slanger i håret og knallgrønne kontaktlinser. Den narrative tråden som forbinder gresk mytologi og marmor var dermed fullført.

Kort sagt, Heidi Klum forvandlet Met-gallaen til et levende museum. Hun er den eneste som behandler hver røde løper som en total forvandlingsforestilling. Og den kvelden var hun virkelig den eneste som faktisk ble – virkelig – et kunstverk.