Som 45-åring deler skuespillerinnen Jessica Alba drømmende bilder fra en båt.

Den amerikanske skuespillerinnen og gründeren Jessica Alba feiret sin 45-årsdag slik hun lever – intenst og uten hemninger. 3. mai 2026 delte hun en serie bilder på Instagram fra en båt utenfor kysten av Miami som umiddelbart trollbandt hennes millioner av følgere.

En dag til sjøs utenfor kysten av Miami

Jessica Alba skrev teksten «Joymaxxing» på Instagram-karusellen sin, som ble lagt ut noen dager etter 45-årsdagen sin 28. april. Begrepet – en sammentrekning av «joy» og «maxxing», som betyr maksimering av glede – fanger energien i bildene perfekt: en kvinne som nyter en festlig helg i solen, omgitt av venner og partneren sin, uten hemninger.

Jessica Alba delte et dusin bilder fra en båt på Miamis vann, som viste en dag med total frihet: en gigantisk oppblåsbar sklie, vannscooterkjøring, dansing på terrassen og avslapning på en flytende madrass under Floridas sol. Lyse, spontane og gledesfylte bilder som utstrålte smittende energi – akkurat det fansen hennes forventet av henne.

Danny Ramirez, en diskret, men alltid tilstedeværende følgesvenn

Partneren hennes, skuespilleren Danny Ramirez, var også med på turen. Han kan sees sammen med Jessica Alba på flere bilder, inkludert ett spesielt slående bilde der han ser intenst på henne mens hun smiler til kameraet. I kommentarfeltet til innlegget svarte han ganske enkelt med en flammende hjerte-emoji «❤️‍🔥». Jessica Alba og Danny Ramirez har uoffisielt datet siden juli 2025.

"Hold deg nær menneskene som gir deg solskinn."

Blant bildetekstene på Instagram-storiene hennes som fulgte med innlegget, inkluderte Jessica Alba også: «Hold deg nær mennesker som føler seg som solskinn.» Denne frasen sier mye om tankesettet hennes når hun går inn i det nye året – bare dager etter at hun skrev på bursdagen sin: «Jeg går inn i dette nye året med mer ynde, mer glede, mer takknemlighet og en dypere kjærlighet til menneskene som gjør livet mitt til det det er.»

En skli på en båt, en legende med ett ord: Jessica Alba oppsummerte bursdagshelgen sin med en kort, men veltalende setning – hun stråler, fullt klar over sin briljans.