I vannet fengsler modellen Candice Swanepoel i fortryllende setting.

«Møtte månen fra den andre siden» – det var med denne poetiske bildeteksten at modellen Candice Swanepoel, kjent som en Victoria's Secret-«engel», la ut sine nyeste bilder på Instagram. I vannet, badet i lys, skapte hun et av sine mest fascinerende innlegg for øyeblikket.

En legende som setter scenen

Candice Swanepoels innlegg, med teksten «Møtte månen fra den andre siden», fikk raskt over 120 000 likerklikk. Teksten, både mystisk og lysende, fanger perfekt atmosfæren i bildene – en blanding av vann, sol og stillhet. Fans strømmet inn i kommentarfeltet for å dele sin beundring, med reaksjoner like enkle som de var enstemmige: «Storslått», «Gullgudinne».

Et elegant svart strandantrekk i turkisfarget vann

Til denne fotograferingen hadde Candice Swanepoel på seg et enkelt, svart strandantrekk med tynne stropper, noe som lot naturen stå i sentrum – det klare, lysende vannet som omringet modellen som en juvel. Det litt fuktige håret hennes, naturlig strøket bakover av vannet, den gylne huden og den minimale sminken fullførte et bilde som virket spontant snarere enn nøye orkestrert.

Et dobbelt mål: hans merkevare og et samarbeid

Innlegget hadde også en reklamedimensjon: Candice Swanepoel viste frem både sitt eget strandtøymerke, Tropic of C, og et samarbeid med den eksklusive sportsklærforhandleren Alo. Det var en naturlig måte å integrere en kommersiell tilnærming i innhold som utstråler autentisitet – en av modellens største styrker på sosiale medier i flere år.

En tilstedeværelse på sosiale medier like kraftig som en kampanje

Med over 18 millioner følgere på Instagram fortsetter Candice Swanepoel å ha betydelig innflytelse på strandtrender. Innleggene hennes – ofte tatt i spektakulære naturlige omgivelser, alltid med en aura av nonchalante – genererer konsekvent betydelige reaksjoner. Dette innlegget er intet unntak: i løpet av timer ble det et av hennes mest delte bilder våren 2026.

En poetisk bildetekst, turkis vann og et elegant svart antrekk – Candice Swanepoel trengte ikke mye for å skape et fengslende øyeblikk. Faktisk er det ofte med minimal innsats at hun oppnår størst inntrykk på internettbrukere.