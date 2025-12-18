Mikro-trenchcoat, fargerike strømpebukser: Madonna gjenoppfinner et ikonisk utseende

Tjue år etter den ikoniske «Hung Up»-videoen gjenopplivet Madonna sin flamboyante aerobic-estetikk ved åpningen av sønnen Roccos utstilling i London. Iført lilla strømpebukser, magenta hansker og en blåfiolett mikro-trenchcoat, blandet popdronningen nostalgi og avantgarde med bravur.

En levende hyllest til «Bekjennelser»-æraen

16. desember, i Soho-distriktet (London), valgte Madonna lilla strømpebukser, en direkte påminnelse om den rosa-lilla bodysuiten og paljettbeltet fra musikkvideoen fra 2005. Matchende hansker og overdimensjonerte briller fullførte hyllesten til denne «aerobiske silhuetten» som markerte hennes triumferende tilbakekomst til MTV, et symbol på ustoppelig popenergi.

Saint Laurents signatur mikro-trench

Antrekkets høydepunkt: en liten svart skinnjakke med bikermotiv, en nikk til den ikoniske jakken fra musikkvideoen, nytolket av Anthony Vaccarello for Saint Laurent Spring/Summer. Husets veske med leopardmønster fra 5 til 7 ga en moderne «katteaktig» vri, og beviste at Madonna mestrer retro-futurisme som ingen andre.

Et hint om et forestående comeback

Denne opptredenen sammenfaller med annonseringen av en oppfølger til «Confessions on a Dance Floor», Madonnas tiende studioalbum, som inkluderer sangen «Hung Up». Utover garderoben bekrefter den bildene fra 80- og 2000-tallet som gjorde henne til en legende, og forvandler en familieutstilling til et tidløst moteuttrykk.

Kort sagt demonstrerer Madonna nok en gang at stil er tidløs og overskrider nostalgi. Ved å gjenoppleve estetikken i «Hung Up» med moderne presisjon, beviser hun at hennes ikoniske stiler ikke bare er arkiver, men levende, pustende materialer, som stadig gjenoppfinnes. For Madonna er gjenoppfinnelse en kontinuerlig disiplin – og en mestret kunst.