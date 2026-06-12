I Monaco blir Kim Kardashian uforvarende mål for en uventet vits

Kim Kardashian befant seg, til sin store forferdelse, midt i en vits som gikk viralt i Formel 1-verdenen. Kilden til dette komiske øyeblikket: et håndkle, plukket opp av Kim under Monaco Grand Prix. En uskyldig scene som raskt satte fyr på sosiale medier, før den inspirerte en humoristisk respons fra Mercedes-teamet.

Et øyeblikk som gikk viralt

Kim Kardashian, som var til stede i Monaco for å støtte føreren Lewis Hamilton, gikk frem til pallen etter løpet 7. juni. Der fant en video henne opp mens hun plukket opp et hvitt håndkle, plassert nær pallen og, ifølge flere medier, beregnet på vinneren av løpet. Etter å ha tørket ansiktet og solbrillene med det, dro Kim Kardashian av gårde med håndkleet. Opptaket, som ble delt på nettet, fikk raskt millioner av visninger, og fremkaller reaksjoner som spenner fra moro til irritasjon fra internettbrukere.

Mercedes' humoristiske svar

I stedet for å bli fornærmet, valgte Mercedes-teamet og deres førere (Kimi Antonelli og George Russell) å le det bort. Bare dager før Barcelonas Grand Prix ga teamet ut en munter video som viser en simulert etterforskning: Kimi Antonelli leter høyt og lavt etter det savnede håndkleet sitt. «Jeg lurte på ... har du sett håndkleet mitt?» spør han, før han snur seg mot lagkameraten George Russell, som bare svarer : «Nei.» Videoen avsluttes med et nikk til det berømte bildet av Kim Kardashian. Sketsjen gledet fansen, hvorav mange roste teamets følelse av selvironikk.

En vits som ble hyllet av mange

Videoen ble bredt delt og fikk millioner av visninger på bare noen få dager. I kommentarfeltet applauderte brukerne den raske tenkningen og humoren til Mercedes' sosiale medier-team, og mange ba til og med om en lønnsøkning for skaperen. Klippet skapte ikke kontrovers, men bidro til slutt til å dempe hendelsen og forvandlet den til en lett og lun vits.

Kimi Antonelli, helgens virkelige stjerne

Utover anekdoten vil Monaco Grand Prix fremfor alt bli husket for en sportsprestasjon. Som 19-åring ble italieneren Kimi Antonelli den yngste vinneren i Monaco Grand Prix-historien. Denne seieren, hans femte for sesongen, befester ledelsen hans i verdensmesterskapet. Den tjener som en påminnelse om at til tross for oppstyret rundt håndkleet hans, var det han som til slutt hadde det siste ordet – og det siste smilet.

Mellom bragder på banen og vitser på sosiale medier, ga Monaco Grand Prix en helg full av overraskelser. Kim Kardashian ga ubevisst næring til et av de mest omtalte øyeblikkene i Formel 1-sesongen. Et tilsynelatende uskyldig uhell som, til tross for seg selv, ble et viralt fenomen.