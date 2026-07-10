Denne kurvede sangeren skaper furore med et vintage strandantrekk

Den amerikanske sangeren og låtskriveren av albansk-makedonsk avstamning Bebe Rexha delte på Instagram en serie bilder tatt på Mallorca, i et retro-inspirert leopardstrandantrekk som umiddelbart satte fyr på sosiale medier.

En stranddrakt i retrostil med leopardmønster i to deler

Det var på den spanske øya Mallorca at Bebe Rexha la ut en bildekarusell på Instagram-kontoen sin, der hun poserer på dekket av en rød båt i fullt dagslys. Det sentrale elementet i bildene hennes er utvilsomt strandantrekket hennes. Bebe Rexha har på seg et leopardmønster i et utpreget vintage-snitt.

Toppen, i en klassisk trekantsilhuett, er kantet i lyserosa og støttes av tynne, matchende stropper. Nederdelen, med knyting i sidene, forsterker fargeharmonien. Dyretrykket, kombinert med innslag av rosa, fremkaller vintage pin-ups og strandantrekk fra 1950-tallet. Denne stilistiske tilnærmingen gjenspeiler Bebe Rexhas forkjærlighet for ikoniske motereferanser.

En signaturcaps med navnet «Dirty Blonde»

Detaljen som spesielt fanger blikket er capsen sangeren har på seg. Bebe Rexha har en svart truckercaps prydet med logoen til hennes nye album, Dirty Blonde, med rosa bokstaver og en spesielt blendende strass-finish. Et smart integrert selvreklametrekk i et sommerlig antrekk: capsen blir både et motetilbehør og en direkte referanse til hennes nåværende musikalske utgivelse.

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En sanger som fullt ut aksepterer figuren sin

Utover utseendet er dette innlegget en del av en bredere tilnærming fra Bebe Rexha: å offentlig og gledelig vise frem figuren sin i en bransje der kurvede og pluss-size kropper lenge har blitt marginalisert. I de senere årene har sangeren blitt en av de mest aktive stemmene som snakker ut om kroppsbilde i popmusikk. Ved å dele bilder av seg selv i strandtøy uten noen hinder, bidrar Bebe Rexha til diversifiseringen av dagens mote- og skjønnhetsstandarder.

En bølge av entusiastiske reaksjoner

Bildeserien utløste en flom av beundrende kommentarer på Instagram. «Den spanske solen kler deg fantastisk!» utbrøt en bruker. «Jeg elsker Dirty Blonde-capsen! Jeg gleder meg til å få min», skrev en annen fan. En tredje lanserte til og med et sommerslagord: «DBS = Dirty Blonde Summer activated», og gjorde dermed Bebe Rexhas album til et veritabelt passord for sesongen. En demonstrasjon av samfunnets dype hengivenhet.

Med sin retroinspirerte leopardprint-kjole, albumcovercapsen og sitt solkyssede skjønnhetsutseende leverer Bebe Rexha en perfekt utført bildeserie. Hun bekrefter nok en gang sin sans for stil og sin evne til å forvandle et enkelt ferieøyeblikk til et viralt innlegg.