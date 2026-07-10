Denne kurvede sangeren skaper furore med et vintage strandantrekk

Fabienne Baure
@beberexha / Instagram

Den amerikanske sangeren og låtskriveren av albansk-makedonsk avstamning Bebe Rexha delte på Instagram en serie bilder tatt på Mallorca, i et retro-inspirert leopardstrandantrekk som umiddelbart satte fyr på sosiale medier.

En stranddrakt i retrostil med leopardmønster i to deler

Det var på den spanske øya Mallorca at Bebe Rexha la ut en bildekarusell på Instagram-kontoen sin, der hun poserer på dekket av en rød båt i fullt dagslys. Det sentrale elementet i bildene hennes er utvilsomt strandantrekket hennes. Bebe Rexha har på seg et leopardmønster i et utpreget vintage-snitt.

Toppen, i en klassisk trekantsilhuett, er kantet i lyserosa og støttes av tynne, matchende stropper. Nederdelen, med knyting i sidene, forsterker fargeharmonien. Dyretrykket, kombinert med innslag av rosa, fremkaller vintage pin-ups og strandantrekk fra 1950-tallet. Denne stilistiske tilnærmingen gjenspeiler Bebe Rexhas forkjærlighet for ikoniske motereferanser.

En signaturcaps med navnet «Dirty Blonde»

Detaljen som spesielt fanger blikket er capsen sangeren har på seg. Bebe Rexha har en svart truckercaps prydet med logoen til hennes nye album, Dirty Blonde, med rosa bokstaver og en spesielt blendende strass-finish. Et smart integrert selvreklametrekk i et sommerlig antrekk: capsen blir både et motetilbehør og en direkte referanse til hennes nåværende musikalske utgivelse.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Bebe Rexha (@beberexha)

En sanger som fullt ut aksepterer figuren sin

Utover utseendet er dette innlegget en del av en bredere tilnærming fra Bebe Rexha: å offentlig og gledelig vise frem figuren sin i en bransje der kurvede og pluss-size kropper lenge har blitt marginalisert. I de senere årene har sangeren blitt en av de mest aktive stemmene som snakker ut om kroppsbilde i popmusikk. Ved å dele bilder av seg selv i strandtøy uten noen hinder, bidrar Bebe Rexha til diversifiseringen av dagens mote- og skjønnhetsstandarder.

En bølge av entusiastiske reaksjoner

Bildeserien utløste en flom av beundrende kommentarer på Instagram. «Den spanske solen kler deg fantastisk!» utbrøt en bruker. «Jeg elsker Dirty Blonde-capsen! Jeg gleder meg til å få min», skrev en annen fan. En tredje lanserte til og med et sommerslagord: «DBS = Dirty Blonde Summer activated», og gjorde dermed Bebe Rexhas album til et veritabelt passord for sesongen. En demonstrasjon av samfunnets dype hengivenhet.

Med sin retroinspirerte leopardprint-kjole, albumcovercapsen og sitt solkyssede skjønnhetsutseende leverer Bebe Rexha en perfekt utført bildeserie. Hun bekrefter nok en gang sin sans for stil og sin evne til å forvandle et enkelt ferieøyeblikk til et viralt innlegg.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
Kledd i strandantrekk viser denne tidligere bryteren frem figuren sin mens hun er på ferie på Bahamas

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kledd i strandantrekk viser denne tidligere bryteren frem figuren sin mens hun er på ferie på Bahamas

Den tidligere kanadiske bryteren Maryse Mizanin, en ikonisk figur i WWE, delte bilder fra familieferien sin på Bahamas...

«De hadde på seg bleier»: Olivia Rodrigo åpner opp om en overraskende vane noen fans har på første rad under konsertene sine.

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Olivia Rodrigo avslørte nylig at noen av fansen hennes var villige til å...

Lindsay Lohan gjenoppliver mikrodress-trenden med et «kontorsirene»-utseende

Den amerikanske skuespillerinnen Lindsay Lohan skapte furore i New York i en vintage mikrodress, bestående av en kort...

Kylie Jenner nyter den italienske solen med et slående sommerantrekk

Den amerikanske reality-TV-personligheten, forretningskvinnen og influenceren Kylie Jenner delte en serie solfylte bilder fra Italia, i et minimalistisk...

Som 45-åring deler Jessica Alba et glimt fra den solfylte ferien sin

Den amerikanske skuespillerinnen og gründeren Jessica Alba delte et solrikt glimt fra sin nylige ferie på Instagram, i...

Sangerinnen Tyla har et slående utseende i en blondekjole

Den sørafrikanske sangeren Tyla delte en serie bilder fra en motefotografering på Instagram, der hun viste frem en...