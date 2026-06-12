Før VM kan Rihannas antrekk gjenopplive en trend

Fabienne Ba.
@badgalriri / Instagram

Med hver opptreden forvandler Rihanna selv det minste fortauet til en improvisert catwalk. Tidlig i juni, i New York, vakte den barbadiske sangeren og forretningskvinnen nok en gang oppmerksomhet med et utseende som blandet sporty påvirkninger med urban eleganse. Nå som verdensmesterskapet i 2026 er i full gang (fra 11. juni til 19. juli), kan stilen hennes godt bekrefte tilbakekomsten av en trend som allerede er klar til å ta av.

Når fotballdrakten skifter bane

Rihanna, som ble sett på Governors Ball Music Festival, der partneren hennes A$AP Rocky opptrådte, hadde på seg en overraskende, men effektiv blanding av stiler. Midtpunktet: en overdimensjonert svart fotballdrakt med nummer 18 på. I stedet for å kombinere den med avslappede bukser, valgte kunstneren et svart blyant-midiskjørt, utsmykket med vaffelsøm og en rysjekant. En måte å leke med kontraster på og minne alle om at det ikke finnes noen harde og raske regler innen mote.

For å fullføre antrekket sitt valgte Rihanna hvite pumps med spiss tå, en Louis Vuitton-veske, lagvise gullsmykker og overdimensjonerte solbriller. Denne kombinasjonen viser at sporty klær perfekt kan finne sin plass i en sofistikert garderobe.

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«Blockcore», eller kunsten å undergrave koder

Denne blandingen av stiler har et navn: «blokecore». Denne estetikken, som har blitt populær på TikTok de siste årene, tolker antrekkene som forbindes med britiske fotballfans på nytt. Vintage-topper, et avslappet utseende og referanser til fotballkultur blir integrerte elementer i stilen.

Denne stilen, som lenge har blitt ansett som en nisjetrend, har gradvis vunnet over innflytelsesrike skikkelser innen mote. Brukt med et flagrende skjørt, ballerinasko eller hæler, beveger jersey seg bort fra sitt strengt sporty image til å bli et fullverdig moteplagg. Appellen til blockcore ligger også i friheten: den oppmuntrer deg til å lage antrekk som gjenspeiler din personlighet, smak og ønsker, uten å være begrenset til forhåndsdefinerte kategorier.

Et plagg som allerede er innprentet i motekulturen

Selv om Rihanna for tiden bidrar til å bringe fotballdrakten tilbake i rampelyset, går motehistorien mye lenger tilbake. Så tidlig som på 1990-tallet spilte David Beckham en nøkkelrolle i å endre draktens image, og brukte den langt utenfor stadion. Over tid har plagget blitt et kulturelt symbol, i krysningspunktet mellom sportslig lidenskap og stiluttrykk.

På 2010-tallet befestet designere som Virgil Abloh og Kim Jones dens legitimitet ved å innlemme kodene i luksus- og streetwear-kolleksjoner. Nå dukker den opp i mer raffinerte silhuetter, som den designet av Rihanna.

Fotballdrakten, en uventet stjerne i VM i 2026

Timingen er åpenbart perfekt for denne trenden. Siden 11. juni har VM i 2026 dominert samtaler og inspirert garderober. I denne sammenhengen har fotballdrakten dukket opp som et av sesongens nøkkelplagg. Langt unna rigide regler og silhuetter, feirer denne trenden fremfor alt gleden av å kle seg etter sin egen stil. Å støtte et lag, elske mote eller kombinere de to: hvorfor velge?

Med dette slående utseendet minner Rihanna oss fremfor alt om at et plagg kan fortelle flere historier samtidig. Og denne sommeren kan fotballdrakten godt bli moteallieren til de som liker å kombinere komfort, personlighet og kreativitet.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
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