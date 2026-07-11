Denne skuespillerinnen, som har blitt kritisert for vekten sin, åpner opp om «kroppsskamingen» hun har opplevd.

Den anerkjente indiske skuespillerinnen Madhuri Dixit, en sentral figur i Bollywood, åpnet seg i et intervju med News18 om kroppsskamingen hun har opplevd, spesielt i begynnelsen av karrieren. Vitnesbyrdet hennes fremhever det konstante presset som legges på kvinners kropper, inkludert i filmindustrien.

Ble ansett som «for tynn» i starten

Da hun startet på 1980-tallet, fikk Madhuri Dixit raskt kommentarer om utseendet sitt. På den tiden ble hun ansett som «for tynn». «De syntes jeg var for tynn. De sa: 'Gi henne noe å spise'», minnes hun. Ifølge Madhuri Dixit utsetter statusen som offentlig person dessverre uunngåelig en for denne typen kommentarer: «Folk er veldig raske til å dømme.»

En konstant dom, i begge retninger

For skuespillerinnen er fellen at ingen alternativer ser ut til å skåne kvinner. «Du blir dømt hvis du går opp i vekt, du blir dømt hvis du går ned i vekt», oppsummerer hun. Madhuri Dixit peker på et spesielt utbredt problem i landet sitt, hvor bemerkninger om kroppsbilde blir sagt direkte fra første stund i et møte. Denne brutale åpenheten, understreker hun, «etterlater lite rom for vennlighet».

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Sosiale medier, en forverrende faktor

Madhuri Dixit mener imidlertid at hun på en måte var beskyttet av sin tid. I hennes tidlige dager gjorde fraværet av sosiale medier og en «trollkultur» disse dommene mindre hørbare. «Kritikken eksisterte allerede, men vi hørte den ikke fordi det ikke fantes sosiale nettverk», forklarer hun. I dag beklager hun at «anonymitet lar alle si hva som helst, noe som forsterker rekkevidden til disse angrepene».

Selvkjærlighet som et svar

Stilt overfor dette presset, forfekter skuespillerinnen en enkel løsning: selvtillit. Ifølge henne er det bedre å fokusere på det du elsker å gjøre og dine lidenskaper, snarere enn på andres meninger. «Tanken er å elske deg selv», bekrefter hun. Det er råd hun følger selv, holder fokus på arbeidet sitt og setter ondsinnede kommentarer i perspektiv.

En karriere som alltid er på toppen

Denne vitnesbyrdet kommer samtidig som Madhuri Dixit hylles for sin nyeste film, en komedie utgitt på en strømmeplattform, hvis humor ledsages av en kritikk av dommene kvinner står overfor. En rolle som resonnerer med hennes egne erfaringer og bekrefter langlivet til en karriere som startet for mer enn førti år siden.

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Ved å dele sin erfaring minner Madhuri Dixit oss om at kroppsskam påvirker alle kvinner, uavhengig av status eller berømmelse. Budskapet hennes er imidlertid resolutt positivt: nekt å bli definert av andres blikk, og gjør egenkjærlighet til et ekte skjold. Et sterkt budskap som gir gjenklang langt utenfor rammene av indisk film.