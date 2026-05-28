Sangerinnen Olivia Rodrigo fordømmer kritikk av babydoll-kjolen sin

Den amerikanske sangeren, låtskriveren, musikeren og skuespillerinnen Olivia Rodrigo ble kritisert for babydoll-kjolen hun hadde på seg på scenen, og svarte direkte med å fordømte en diskurs hun anser som «dypt urovekkende».

En babydoll-kjole i sentrum av kontroversen

Det hele startet med en rosa og hvit blomstrete babydoll-kjole som Olivia Rodrigo hadde på seg under Spotify Billions Club-konserten sin, samt i musikkvideoen til sangen «Drop Dead». Selv om plagget i seg selv ikke var provoserende, anså noen internettbrukere det som «barnslig», «infantiliserende» eller til og med «upassende». Hun valgte å ta opp denne bølgen av kommentarer under en opptreden på en New York Times-podkast, hvorav et utdrag ble utgitt 27. mai.

«Dette viser hvordan vi normaliserer pedofili.»

«Det opprørte meg virkelig. Ikke for meg: folk kan si hva de vil», svarte Olivia Rodrigo først. Det som plager henne mest er dobbeltmoralen. Hun påpeker at hun har brukt «mye mer avslørende» antrekk på scenen før – «en paljettbesatt BH og korte shorts», presiserer hun – uten at noen blunket. «Det var ikke upassende, men det at jeg var fullstendig dekket av en kjole som ble ansett som barnslig, det var det», sier hun forbløffet. For henne viser denne reaksjonen «hvor mye kulturen vår normaliserer pedofili».

Avvisningen av en skyldfølende diskurs

Utover kontroversen fordømmer Olivia Rodrigo en beskjed som ble gjentatt til jenter fra veldig ung alder: «Ikke bruk det, ellers vil en mann seksualisere kroppen din, og det vil være din feil.» Hun anser denne logikken som «så bisarr» og dypt urettferdig, fordi den legger ansvaret for hvordan andre oppfatter kvinner på sine egne. Olivia Rodrigo insisterer: å kle seg som hun vil er hennes absolutte rett.

En hyllest til ikonene fra 90-tallet

Olivia Rodrigo er også ivrig etter å avklare hva hun mener: dette antrekket var ikke sjokkerende for henne i det hele tatt. «Jeg syntes ikke jeg så sjokkerende ut i det hele tatt, jeg syntes bare det var kult», betror hun. Babydoll-kjolen var faktisk en nikk til de kvinnelige rockeikonene fra 1990-tallet som inspirerer henne, som Kathleen Hanna, en pioner innen feministisk punk, og Courtney Love. «Alle disse kvinnene er mine heltinner, og jeg følte meg bra i det antrekket», forklarer hun.

"Beskytter unge jenter"

Olivia Rodrigo snakker først og fremst for fremtidige generasjoner. «Jeg er veldig beskyttende overfor unge kvinner og jenter, og jeg vil ikke at de skal lære opp denne typen budskap», insisterer hun. Denne uttalelsen kommer bare dager før utgivelsen av hennes tredje album, «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», som skal slippes 12. juni og inneholder singlene «Drop Dead» og «The Cure».

Ved å nekte å rettferdiggjøre seg selv, forvandler Olivia Rodrigo en kleskontrovers til et sterkt feministisk budskap. Hun minner oss om at problemet ikke ligger i hva en kvinne har på seg, men i hvordan samfunnet ser på henne – og dermed oppfordrer hun til å beskytte unge mennesker mot dette samfunnspresset.