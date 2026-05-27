Claudia Schiffer feirer sin 24. bryllupsdag med et bilde som rører fansen hennes

Tjuefire år med kjærlighet og et uforminsket bånd. For å feire bryllupsdagen sin med den britiske filmregissøren, manusforfatteren og produsenten Matthew Vaughn, delte den tyske modellen Claudia Schiffer et tilbakeblikksbilde som rørte fansen hennes.

Et suvenirbilde fra bryllupet deres i 2002

Den 25. mai 2026 feiret Claudia Schiffer sin 24. bryllupsdag med Matthew Vaughn. For å markere anledningen delte hun et nostalgisk bilde på Instagram fra bryllupet deres, som fant sted i England den 25. mai 2002. Bildet viser paret dansende, mens de ser hverandre inn i øynene, mens gjestene deres ser på med hengivenhet. «24. bryllupsdag i dag!» skrev Claudia Schiffer i teksten til innlegget, og la til tre røde hjerter i meldingen.

En flom av meldinger fra stjernene

Innlegget beveget seg raskt på internett. I kommentarfeltet gratulerte flere kjendiser, inkludert modellen Cindy Crawford og skuespillerinnen Elizabeth Hurley, paret varmt og ønsket dem gratulerer med bryllupsdagen. Dette bekrefter at deres vakre historie fortsetter å inspirere langt utover deres nærmeste krets.

Ved å dele dette ømme bildet gir Claudia Schiffer fansen sin et sjeldent glimt inn i kjærlighetshistorien hennes. Det er en fin måte å minne alle på at hun, borte fra rampelyset, sannsynligvis prioriterer et meningsfullt familieliv.