Tennisspilleren Aryna Sabalenka stråler med over 200 karat diamanter

På Roland-Garros strålte ikke den hviterussiske tennisspilleren Aryna Sabalenka, som er nummer én i verden, bare med tennisferdighetene sine. I åpningskampen bar hun et spesiallaget smykkesett med over 200 karat edelstener.

Over 200 karat edelstener på banen

Aryna Sabalenka skapte furore helt fra sin første runde av Paris-turneringen 26. mai 2026. Den fire ganger Grand Slam-mesteren entret banen utsmykket med et skreddersydd smykkesett, spesialdesignet for anledningen. Detaljen som utløste så mye diskusjon: ensemblet besto av over 200 karat edelstener, nærmere bestemt en kombinasjon av mer enn 200 karat dyprøde granater og 23 karat diamanter. Dette valget var alt annet enn tilfeldig, ettersom disse karmosinrøde granatene ble spesielt utvalgt for å hylle de legendariske grusbanene på Roland-Garros.

Et Nike-antrekk og minimalistisk sminke

Når det gjelder antrekket, valgte Aryna Sabalenka en semi-flagrende burgunderfarget og svart Nike-tenniskjole sammen med hvite Nike-sneakers og en svart klokke. Hun fullførte antrekket med diskré, men likevel lysende sminke, punktert av rød neglelakk, og det blonde håret sitt trukket tilbake i en elegant knute – både praktisk og stilig. Til tross for temperaturer over 30 grader celsius, insisterte hun på at hun «ikke følte vekten av smykkene sine», og forklarte at det var viktig for henne å «føle seg vakker for å prestere bedre».

En nikk til grusbaner, med tillatelse fra Material Good

Dette smykkesettet er laget av Material Good, et luksuriøst smykke- og klokkemerke basert i New York, som Aryna Sabalenka er ambassadør for. Hun hadde allerede brukt kreasjonene deres under Australian Open og US Open, men dette settet ble designet spesielt for Paris-turneringen. På banen valgte Aryna Sabalenka to lagdelte halskjeder og et par øredobber. De individuelle smykkene hun hadde på seg ble anslått å være verdt over 110 000 dollar (omtrent 85 000 euro), mens det komplette settet med tre halskjeder ble verdsatt til rundt 148 000 dollar.

Smykker som skaper kontrovers

Utover den estetiske appellen, gikk disse smykkene absolutt ikke ubemerket hen, og med god grunn. Aryna Sabalenka viste dem frem bare dager etter at hun etablerte seg som en ledende skikkelse i spillernes kampanje for bedre premiepenger i turneringer. Kontrasten utløste reaksjoner: verdien av smykkene hun bar på banen oversteg premiepengene motstanderen hennes mottok for tapet i første runde. Da hun ble spurt om denne tilsynelatende motsetningen, avfeide Aryna Sabalenka enhver sammenheng mellom tilbehøret hennes og hennes forkjemper for spillernes rettigheter.

En seier – og en millionring

Aryna Sabalenka beseiret Spanias Jessica Bouzas Maneiro i to sett, 6-4, 6-2, og sikret seg dermed en plass i andre runde. Mesterens lidenskap for fine edelstener er ikke noe nytt. I de siste månedene har hun også blitt sett med sin imponerende forlovelsesring: partneren hennes, Georgios Frangulis, fridde til henne i mars med en 12-karat oval diamant omgitt av smaragder – hennes favorittstein – et smykke anslått til å være verdt rundt én million dollar.

Mellom smykker verdt over 200 karat, en hyllest til grusbaner og en «ekstraordinær» forlovelsesring, har Aryna Sabalenka dermed bekreftet at hun har til hensikt å skinne like mye gjennom stilen sin som gjennom spillet sitt.