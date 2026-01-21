Search here...

Som 53-åring markerer sangerinnen Vanessa Paradis tilbakekomsten av en uventet trend.

Den franske sangeren, skuespillerinnen og modellen Vanessa Paradis bringer tilbake en trend mange trodde var forbeholdt kvinner i tjueårene: miniskjørtet. Paradis poserer for Madame Figaro og har et Chanel-utseende fra topp til tå, og bekrefter at «mini»-en vil regjere suverent i 2026.

Et landemerkeopptreden i miniskjørt

Til en fotoseanse i midten av januar 2026 valgte Vanessa Paradis et svart sateng-miniskjørt, kombinert med en flagrende topp og lårhøye skinnstøvletter. Resultatet: en grafisk silhuett som fremhever beina hennes. Denne Chanel-looken fra topp til tå, både enkel og utrolig effektiv, beviser at etter 50 er miniskjørtet ikke forbudt, men en stilig lekeplass.

Miniskjørtet, stjernen på catwalken i 2026

2026 markerer den triumferende tilbakekomsten til «mini»: (veldig) korte skjørt hos Dior, Prada, Chloé og Loewe, brukt med alt fra ballerinasko til knehøye støvletter. Mini er ikke lenger begrenset til kveldsantrekk; det er på vei inn i dagtid, stylet med mer diskrete plagg. Trenden stopper ikke der: kjoler og shorts blir også kortere, spesielt for sommeren 2026, noe som gjenspeiler en tydelig forpliktelse til frigjørende ben og en mer avslappet stil.

Etter 50 år, mini som et manifest

Ved å velge miniskjørt som 53-åring sender Vanessa Paradis et klart budskap: alder er ikke en grunn til å diktere lengden på klærne våre – noen tvilte fortsatt på det. Antrekket hennes balanserer perfekt motekoder (lårhøye støvletter, sateng) og diskret eleganse (svart, rene linjer), og tilbyr en inspirerende guide for kvinner i femtiårene. Dette antrekket feier til side påbudet om å være for kort etter 50 og slutter seg til en bredere bevegelse av kvinner – berømte eller ikke – som hevder sin rett til å vise kroppene sine, uavhengig av alder.

Vanessa Paradis, evig trendsetter

Siden debuten har den franske sangeren, skuespillerinnen og modellen Vanessa Paradis svingt mellom bohemsk romantikk og skarp parisisk eleganse, ofte forut for sin tid. I 2026, ved å gi miniskjørtet et modent og ultra-stilig ansikt, bekrefter hun sin status som et ikon som utfordrer reglene uten å noen gang tvinge dem frem.

Kort sagt, budskapet hennes er enkelt: stil handler om holdning, ikke antall lys på kaken. Og miniskjørtet, langt fra å være en «levning fra ungdomsskolen», blir, takket være hennes innflytelse, et symbol på selvtillit i alle aldre.

