Denne spanske skuespillerinnen deler bilder av graviditeten sin og rører fansen

Léa Michel
Úrsula Corberó, den uforglemmelige Tokyo fra serien «Money Heist» (La Casa de Papel), smeltet hjerter på nettet med et intimt Instagram-innlegg der hun viste frem babymagen sin sammen med partneren sin (Chino Darín). Med teksten «Før vi blir tre» overveldet bildene fansen med følelser.

Ømme bilder mens man venter på babyen

På bildene poserer Úrsula skjøvet inntil partneren sin (Chino Darín), med babymagen fremtredende. Langt fra sofistikerte fotoshoots utstråler dette autentiske øyeblikket den enkle gleden til et par som er i ferd med å ønske et nytt liv velkommen. Den myke belysningen og den åpenbare forbindelsen mellom dem er umiddelbart fengslende.

Den spanske skuespillerinnen, kjent for sin eksplosive rolle i «Money Heist» (La Casa de Papel), deler sjelden glimt fra sitt personlige liv. Dette Instagram-innlegget markerer et rørende vendepunkt: «Tokyo» viker vei for en strålende vordende mor – Úrsula Corberó – som rett og slett feirer at dette nye kapittelet nærmer seg. Hun annonserte også ankomsten av sitt første barn 17. februar 2026 via en Instagram-story.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Úrsula Corberó (@ursulolita)

«Storslått», «Så rørende»: fansen er i ekstase

Kommentarene flommer over av kjærlighet: «Fantastiske Úrsula, for en glede å se deg så strålende», «Disse bildene er så vakre og rørende», «Før vi kommer ... hjertet mitt smelter!» Fansen roser skjønnheten hennes og dette sjeldne glimtet inn i hennes dyrebare privatliv.

Et nært par i søkelyset

Úrsula og partneren hennes, Chino Darín, møttes på et filmsett og danner en solid duo som er beundret for sin diskresjon. Dette innlegget avslører deres felles glede og forsterker bildet av en sterk kjærlighet klar til å vokse. Fans, trollbundet, ser dem som symbolet på moderne og fredfullt foreldreskap.

Úrsula Corberó byr på et øyeblikk av ren ynde som overgår skjermen. Disse graviditetsbildene, beskrevet som «storslåtte» og «rørende» av fansen hennes, feirer kjærlighetens oppblomstring. Dette innlegget tjener som en påminnelse om at den sanne stjernen noen ganger bare er en kvinne, en kjærlighet og livet som venter.

