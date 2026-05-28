Denne glitrende kjolen som Hilary Duff bruker, fengsler fansen

Tjueen år etter sin siste opptreden gjorde den amerikanske skuespillerinnen og sangeren og låtskriveren Hilary Duff et bemerkelsesverdig comeback under American Music Awards i 2026. Sølvfarget ringbrynjekjole, designet av Rabanne, vant umiddelbart publikums oppmerksomhet.

Hilary Duff lyser opp den røde løperen under AMA-utdelingen i 2026

Hilary Duff dukket opp på den 52. American Music Awards-seremonien, som ble holdt på MGM Grand Garden Arena i Las Vegas. Hun hadde på seg en sølvfarget metallisk kjole med dyp utringning og en flagrende, tettsittende silhuett, som hun kombinerte med matchende sølvfargede pumps og bevisst minimalistisk tilbehør.

For å fullføre antrekket valgte den tidligere Disney Channel-stjernen en myk, voluminøs blond føning og myk, naturlig sminke, noe som lot kjolen stå i sentrum. Et valg av diskret eleganse, perfekt i tråd med anledningens høytidelige stil.

En skimrende ringbrynjeskjorte fra Rabanne

Plagget som tiltrakk seg så mye oppmerksomhet var en kreasjon fra Rabanne-huset. Laget utelukkende av metallisk ringbrynje, lekte det med lys i hver bevegelse, med en markert utringning og en tynn splitt som avslørte sangerens pumps med åpen tå.

Interessant nok var det ikke denne kjolen som gjorde sin debut: den britiske skuespillerinnen Ella Purnell hadde allerede brukt den på Emmy-utdelingen i 2024, om enn med en annen sminke. Men i Hilary Duffs hender fikk kjolen et nytt liv og ble et av kveldens mest omtalte antrekk.

En etterlengtet tilbakekomst, 21 år senere

Utover stilen hadde dette opptredenen sterk symbolsk verdi. Hilary Duff hadde ikke gått på den røde løperen under AMA-utdelingen siden 2005, et gap på tjueen år. I år kom hun tilbake til arrangementet som programleder, sammen med andre personligheter som den amerikanske soul- og R&B-sangeren John Legend, den amerikanske skuespillerinnen, standupkomikeren og TV-programlederen Nikki Glaser, den amerikansk-kanadisk-syriske sangeren, danseren og koreografen Paula Abdul, og den amerikanske skuespillerinnen Lisa Rinna.

Seremonien, som ble arrangert av den amerikanske rapperen Queen Latifah – som allerede var medprogramleder for 1995-utgaven – samlet en lang liste med artister på scenen, inkludert: den amerikanske alternative musikkgruppen Twenty One Pilots, den colombianske latinamerikanske trap- og reggaeton-sangerinnen Karol G, den colombianske reggaeton-sangeren og låtskriveren Maluma, den britiske rockesangeren og musikeren Billy Idol og den amerikanske pop- og RnB-jentegruppen Pussycat Dolls.

Året 2026 vil bli preget av en storslått tilbakekomst.

Dette comebacket på AMA-utdelingen i 2026 gir så mye mening fordi det kommer på et avgjørende tidspunkt for Hilary Duff. Etter et tiår borte fra musikken gjorde hun comeback med innspillingen sin med et kritikerrost album, etterfulgt av en utsolgt turné. Og synligheten hennes stoppet ikke der.

I 2026 prydet hun også forsiden av Sports Illustrateds berømte badedraktutgave, der hun poserte i en hvit badedrakt med dyp utringning under en fotoshoot i South Caicos. Denne rekken av hendelser gjorde dette til en av de travleste periodene i karrieren hennes.

Et budskap om selvaksept

Denne tilbakekomsten til rampelyset ledsages av et sterkt budskap om kroppsbilde. Under fotoopptaket for Sports Illustrated avslørte Hilary Duff at hun hadde lært å sette pris på kroppen sin og alt den hadde tillatt henne å oppnå, og forklarte at hun «ikke lenger stadig sammenligner seg med andre».

Som firebarnsmor var hun også nøye med å sette sine egne grenser under fotograferingen, og valgte antrekk hun følte seg komfortabel i. Denne rolige og omsorgsfulle tilnærmingen gjenspeiler bildet av en kunstner som nå er helt avslappet, både på scenen og foran kameraet.

Med sin sølvfargede ringbrynjekjole forvandlet Hilary Duff et enkelt opptreden på AMA-utdelingens røde løper til kveldens høydepunkt. Med en kombinasjon av diskret eleganse, et stilig nikk og et symbol på et comeback som har vært ventet i to tiår, ga hun fansen nok en grunn til å følge henne inn i dette nye kapittelet.