Chappell Roan forklarer hvorfor hun ikke lenger ønsker å bli kalt ved fødenavnet sitt.

Léa Michel
@chappellroan/Instagram

Chappell Roan, popsensasjonen i 2024, nekter kategorisk å bli kalt ved fødenavnet sitt, Kayleigh Rose Amstutz. Den amerikanske sangeren og låtskriveren fra Missouri adopterte artistnavnet hennes for 10 år siden av dypt personlige og beskyttende årsaker.

En rørende hyllest til hans avdøde bestefar

Chappell Roan har fått navnet sitt fra en rørende familiehistorie. «Chappell» hyller bestefaren hennes, Dennis K. Chappell, som døde i 2016 av hjernekreft. Før hans død lovet hun ham at hun ville bruke navnet til hans ære. «Roan» kommer fra bestefarens favorittsang, «The Strawberry Roan», en gammel westernmelodi om en rosa hest. Dette sentimentale artistnavnet passer perfekt til hennes drag-inspirerte persona.

En fullstendig frakobling fra fødselsnavnet hans

I et intervju med Cherwell avslørte Chappell Roan at hun aldri følte seg knyttet til «Kayleigh». For henne fremkaller navnet for mye den lille jenta fra Midtvesten hun en gang var, ikke den flamboyante superstjernen hun har blitt. Hennes «Chappell Roan»-persona er en separat kunstnerisk kreasjon, nesten en dragqueen i seg selv. Hun gjorde dette klart for fansen sin i 2024: «Ikke kall meg Kayleigh. Det er en del av meg reservert for mitt kunstneriske prosjekt og alle dere. En annen del er bare for meg, og jeg vil ikke at noen skal ta den delen fra meg.»

En barriere mot «rovlystne» fans

Chappell Roans meteoriske vei til berømmelse – drevet av hits som «Good Luck, Babe!» og hennes minneverdige opptreden på Grammy-utdelingen i 2025 i en Thierry Mugler-kjole – forsterket angsten hennes. Stilt overfor altfor påtrengende fans som krysset grenser, etablerte hun strenge regler:

  • Chappell Roan = den offentlige personaen, tilgjengelig for alle.
  • Kayleigh Rose Amstutz = privatliv, forbeholdt familie og nære venner.

Denne grensen er viktig for å bevare ens mentale helse i en verden der berømmelse tiltrekker seg obsessiv og «rovdyraktig» atferd.

Fra Kayleigh til Chappell: en vellykket gjenfødelse

Hennes nektelse av å bli kalt Kayleigh går utover et enkelt kunstnerisk innfall. Det er en gjenfødelse: å forlate Missouri til fordel for Los Angeles, gi avkall på et navn som ikke passet henne, og omfavne en flamboyant identitet som har gitt henne flere Grammy-nominasjoner. Chappell Roan er ikke bare et navn: det er et manifest. Hun legemliggjør dragkultur, pop-dristighet og uavhengighet i møte med en hensynsløs industri.

Hennes nylige triumf – til tross for kritikken av klesdrakten hennes under Grammy-utdelingen – beviser at dette valget var riktig. Ved å kategorisk avvise «Kayleigh» beskytter Chappell Roan ikke bare privatlivet sitt, men feirer også bestefarens minne og hennes kunstneriske identitet. I en tid der stjerner blir nådeløst forfulgt, er budskapet hennes klart: å respektere sine grenser er å respektere kunstneren.

Kort sagt, Chappell Roan er ikke bare et artistnavn. Det er en uavhengighetserklæring, en familiehyllest og et skjold mot hypersynlighet. Et valg som ironisk nok gjør henne enda mer ikonisk.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
