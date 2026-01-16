Search here...

«Hun ser ut som 20»: Denne sangeren feirer 30-årsdagen sin med stil

Léa Michel
Jennie Kim, globalt K-pop-ikon og medlem av K-pop-jentegruppen BLACKPINK, har nettopp nådd en milepæl: sin 30-årsdag, som hun feiret 16. januar 2026. Sangerinnen, kjent for sin unike stil og uimotståelige karisma, markerte begivenheten med et snev av humor og raffinement, tro mot sitt image.

En kunstner på toppen av karrieren sin

På Instagram delte Jennie en kort video inspirert av en viral trend: et stearinlys tent som en sigarett, en søt kake dekorert med Cinnamoroll – en elsket Sanrio-figur – alt satt til rytmen av den berømte sangen «Feeling Good». En leken nikk til friheten hun legemliggjør.

Denne feiringen kommer på et spesielt fruktbart tidspunkt for Jennie. Midt i Deadline World Tour med BLACKPINK – hvor den siste konserten finner sted 26. januar i Hong Kong – fortsetter hun å høste suksesser. Ved Golden Disc Awards i 2025 gikk hun seieren og vant fire priser, inkludert den svært prestisjefylte tittelen Artist of the Year. Og 2026 ser like lovende ut: gruppen forbereder utgivelsen av minialbumet «Deadline», som er planlagt til 27. februar. Jennie ser dermed ut til å kombinere modenhet og kreativitet, og befeste sin status som et globalt ikon utover K-pops grenser.

En naturlig og tidløs eleganse

Gjennom bursdagsinnlegget sitt gir Jennie et sjeldent glimt inn i personligheten sin utenfor rampelyset. Fansen hennes roste dette intime øyeblikket, og fremhever hvordan den unge kvinnen utstråler selvtillit og ro. «Hun ser ut som hun er 20», kommenterte noen brukere, sjarmert av hennes naturlige ynde. Jennie beviser dermed at når man er 30, måles ikke oppfyllelse i tall, men i friheten til å være seg selv, dyrke sine lidenskaper og gå videre med selvtillit og autentisitet.

Mellom internasjonale suksesser, nye musikalske prosjekter og en hjertevarm bursdagsfeiring går Jennie Kim inn i sitt tredje tiår på rett fot. Mer enn noen gang legemliggjør hun en generasjon av frilynte, elegante og visjonære artister som omdefinerer kjendiskodene samtidig som de forblir tro mot seg selv.

