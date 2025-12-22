Search here...

I sportsskjørt og hæler fascinerer Rihanna fortsatt like mye som alltid.

Fabienne Ba.
@badgalriri/Instagram

Rihanna beviste det nok en gang på en middag i Los Angeles nylig: et enkelt sportsskjørt kan bli et ultraglamorøst plagg sammen med hæler. Sangerinnen og forretningskvinnen fortsetter å fascinere ved å gjenoppfinne sportsklær med full frihet.

Et perfekt balansert sports-chic utseende

Rihanna ble sett på gatene i Los Angeles, der hun hadde på seg et langt, svart atletisk skjørt med kontrasterende striper som minnet om en løpebane. Dette plagget, som kanskje virket veldig avslappet på papiret, ble umiddelbart sofistikert takket være et par pumps med spiss tå og pytonmønster.

Øverst valgte Rihanna et koselig, men likevel edgy plagg: en Miu Miu-stil fleece med glidelås og rutete mønster, lånt fra frilufts- og gorpcore-verdenen, som hun ga nytt liv til. Resultatet: et antrekk et sted mellom stadionantrekk og en rød løper-look, brukt med avvæpnende letthet.

Detaljene som utgjør hele forskjellen: tilbehør og holdning

Som alltid med Rihanna spiller tilbehør en nøkkelrolle. En dristig rød leppestift tilførte et gammeldags Hollywood-preg, mens et lagdelt Y2K-inspirert halskjede tilførte denne svært moderne antrekket en dose 2000-tallsnostalgi. Pytonsmykketrykket varsler sesongens heteste trend, mens det sporty skjørtet holder silhuetten helt trendy. Utover selve plaggene er det hennes selvsikre holdning som virkelig forvandler dette antrekket til et moteøyeblikk.

Rihannas signatur: å bryte reglene uten å nøle

Med denne stilen bekrefter Rihanna det hun allerede gjør med cargobukser, joggebukser og bikerjakker: hun tar plagg fra den mest avslappede garderoben og løfter dem til status som moteuttrykk ved å kombinere dem med ultraglamorøse plagg. Sportskjørt + pumps, joggebukser + tutu, revne jeans + elegante derbies ... ingenting er utenfor rekkevidde så lenge hun introduserer dristighet og sammenheng.

Lærdommen er klar: det som er fengende er ikke bare antrekket, men denne måten å avvise etablerte regler på. I et sportsskjørt og hæler minner Rihanna oss om at et vellykket antrekk handler like mye om kreativitet som om friheten til å kle seg akkurat som du vil.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
