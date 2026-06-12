Iført en svart blondebody hyller Sabrina Carpenter en av Madonnas mest ikoniske perioder.

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Sabrina Carpenter gjorde en slående opptreden i Madonnas nye musikkvideo, «CONFESSIONS II - The Film». Antrekket hennes – en gjennomsiktig blondebody og svart tilbehør – er en direkte hyllest til popdronningens disco-æra.

En blondebody med trekvartlange ermer

På bilder fra musikkvideoen som sirkulerer på sosiale medier, sees Sabrina Carpenter danse på dansegulvet i en tettsittende svart body laget av åpent blondemønster. Plagget, med en dyp, avrundet hals og albuelange ermer, bæres over en svart bralette som er subtilt synlig gjennom stoffets åpent mønster.

Et tynt, tettsittende svart belte strammes inn i midjen og strukturerer plagget, som deretter strekker seg nedover bena med en høy splitt som er karakteristisk for scenedrakter. Sabrina Carpenter la til et par svarte blondehansker som strekker seg til håndleddene – en detalj som forankrer stilen innenfor en historisk estetikk.

Bombshell-frisyre og burgunderfarget sminke

Sabrina Carpenter valgte en spesielt stilig strandfrisyre: det platinablonde håret hennes var stylet i en voluminøs blowout med en gardinfrynse med midtdel. Denne frisyren er direkte inspirert av stilen til filmstjerner fra 1960- og 1980-tallet – amerikanske pin-ups, discosirener og arven etter Brigitte Bardot. Et par glitrende øredobber i krystall med lysekrone fullførte den vertikale linjen i antrekket.

På skjønnhetsfronten valgte Sabrina Carpenter en dyp burgunderfarge på øyelokk, kinnbein og lepper – et monokrom valg som gir ansiktet en filmatisk dimensjon.

📸| Sabrina Carpenter i Madonnas kortfilm «Confessions II». pic.twitter.com/GVaXMQJkXG — Sabrina Carpenter All-News 🐾 (@SCANews_) 8. juni 2026

Madonnas 80-tallskoder gjengitt ordrett

Det er nettopp denne grammatikken som gjør fremtoningen spesielt vellykket. På bildet hyller Sabrina Carpenter den ikoniske perioden tidlig på 1980-tallet, da Madonna frekventerte legendariske nattklubber i New York som Danceteria – en klubb som ikke lenger eksisterer, og som Sabrina Carpenter den gang til og med brukte som temasang for en av låtene på sitt nye album.

En gjennomsiktig bodysuit, blondehansker, et definert belte, et vitende smil: alle kjennetegnene er der. En perfekt mestret tolkning av klubbestetikk, både presis i referansene og resolutt moderne i stilen. Bevis, om noe skulle være nødvendig, på at Sabrina Carpenter kan navigere i flere sjangere – inkludert den musikalske arven fra tidligere tiår.

Et samarbeid som går utover musikkvideoen

Denne opptredenen er ikke første gang de to sangerne deler scene. I fjor vår, under hovedattraksjonen hennes på Coachella, inviterte Sabrina Carpenter Madonna opp på scenen for å fremføre duetten deres. Og nylig ga Madonna en overraskelseskonsert på Times Square for å promotere sitt musikalske comeback. Denne dynamikken avslører subtilt den voksende forbindelsen mellom de to artistene – på tvers av generasjoner.

Med denne svarte blondebodyen leverer Sabrina Carpenter langt mer enn en cameo i en musikkvideo. Hun kommer med et sant statement: en artist som vet hvordan hun skal hedre sine forgjengere samtidig som hun bygger sin egen visuelle identitet. Og som beviser at man kan være fullt ut moderne samtidig som man forteller historien om de som banet vei.

