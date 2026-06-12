Skuespillerinnen Ester Expósito har et elegant antrekk i et romantisk hvitt antrekk

Den spanske skuespillerinnen og modellen Ester Expósito forfølger ikke bare sin internasjonale skuespillerkarriere. Den spanske gjennombruddsstjernen fra serien «Elite» har også blitt en av de mest fulgte skikkelsene innen europeisk mote de siste årene. Bevis på dette er hennes siste New York-antrekk – et hvitt todelt antrekk med blomstertrykk – som nok en gang har skapt furore blant hennes millioner av følgere.

Et hvitt antrekk i to deler med blomstermønstre

På bilder delt på Instagram-kontoen hennes poserer Ester Expósito på sandsteinstrappene i et brownstone-hus i New York. Hun har på seg et todelt hvitt antrekk. Toppen, med korte og langermede ermer, avslører diskret magen hennes – snittet minner om bondebluser fra 1970-tallet, gjenoppfunnet med et tydelig moderne preg. Det matchende lange, flagrende skjørtet er laget av et litt gjennomsiktig stoff som slipper lyset gjennom.

Et perfekt pust av frisk sommerluft, hvor de små blå blomstermønstrene spredt over det hvite stoffet skaper en rustikk, nesten pastoral effekt. For å fullføre antrekket valgte Ester Expósito en ultraenkel frisyre: blondt hår trukket tilbake i en løs knute, som rammet inn ansiktet hennes og fremhevet den generelle friskheten.

Veske og hvite ballerinasko

Når det gjelder tilbehør, valgte skuespillerinnen to statement-plagg som strukturerer helhetsantrekket. Det første: en liten sølvfarget veske, et ikonisk design fra det franske motehuset, hvis metalliske versjon har hatt et sterkt comeback de siste sesongene. Et umiddelbart gjenkjennelig plagg, som gir akkurat den rette touchen av luksus og modernitet for å balansere kjolens rustikke følelse.

Hvite ballerinasko forlenger silhuetten samtidig som de gir eksepsjonell komfort. Ester Expósito valgte et fullstendig minimalistisk utseende for sminken sin: strålende hud, beige lepper og naturlige øyne. En demonstrasjon av minimalistisk stil der hver detalj teller uten å overdøve helhetseffekten.

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Tilbakekomsten av romantisk estetikk

Utover det individuelle utseendet er denne stilen en del av en bredere trend som er tydelig identifisert på catwalken for vår/sommer 2026. «Romanticore», eller den romantiske estetikken, gjør et stort comeback i sommergarderobene: lette stoffer, diskret broderi, delikate blomstermønstre og en beige og hvit palett. Dette representerer et klart brudd med den strenge minimalismen fra tidligere sesonger, og tilbyr en mykere og mer kontemplativ vri på sommermote.

Med denne serien med New York-bilder demonstrerer Ester Expósito nok en gang sin skarpe sans for stil. Og hun bekrefter at hun er blant de mest presise skikkelsene i sin generasjon når det gjelder diskret eleganse. Et antrekk som garantert vil inspirere mange lesere i sommer.