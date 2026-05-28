«Et tidløst ikon»: Salma Hayek, 59 år gammel, fengsler med et retro-utseende

Den meksikansk-amerikansk-libanesiske skuespillerinnen, regissøren og produsenten Salma Hayek beviser at eleganse ikke kjenner alder. På den franske rivieraen gjenopplivet hun Brigitte Bardots 60-talls eleganse i en periwinkleblå kjole som gikk viralt.

Salma Hayek kanaliserer Brigitte Bardot i Cannes

Salma Hayek delte en serie bilder bak kulissene fra Cannes-turen sin på Instagram. Langt fra den røde løperen poserer hun med blikket vendt mot Middelhavet, om bord på en yacht, i en utpreget retro-setting som minner om de store filmikonene fra 1960-tallet. Nikket til Brigitte Bardot på det tredje bildet, Rivieraens absolutte ikon, er tydelig – helt ned til det kjærlige øyeblikksbildet med en hvit katt i armene.

Periwinkle blå kjole og matchende pannebånd

Midtpunktet er en periwinkleblå kjole med asymmetrisk design: et enkelt erme, som slutter ved albuen og er kantet med rysjer, faller over den andre skulderen fra et knytebånd i livet. Det tettsittende skjørtet, fremhevet med rynker og folder, gir ensemblet et skulpturelt utseende.

For å fullføre antrekket la Salma Hayek til et bredt, matchende blått pannebånd, dyp lilla leppestift og røkfarget øyesminke. Et antrekk som er tro mot estetikken til skjermsirener, og som beviser at retro er alt annet enn utdatert.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Fansen ble vunnet over.

Ikke overraskende utløste innlegget en flom av beundrende reaksjoner. Mange internettbrukere hyllet henne som et «tidløst ikon», en tilbakevendende kompliment fra fansen hennes, som mener Salma Hayek bare blir vakrere med alderen. Det må sies at skuespillerinnen dyrker et fredelig forhold til tiden: hun aksepterer og viser stolt frem sine sølvfargede striper, og nekter å «skjule alderen sin». Denne autentisiteten styrker båndet med hennes millioner av følgere.

Med sin periwinkleblå kjole og matchende pannebånd skapte Salma Hayek dermed et av de mest inspirerende «off»-antrekkene på filmfestivalen i Cannes i 2026.