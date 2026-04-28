Denne skinnkjolen som skuespillerinnen Kerry Washington bruker skjuler en uventet detalj

Den amerikanske skuespillerinnen, produsenten og regissøren Kerry Washington viste frem et av sine mest slående antrekk på Apple TVs FYC-arrangement for serien «Imperfect Women» den 25. april 2026 i California. Blomsterdetaljene vakte absolutt oppsikt.

Hvite blomster som så ut til å flyte

Kerry Washington valgte en lang kjole fra Erdems høst/vinter 2026-kolleksjon, laget av strukturert, rynket svart skinn. Det var kontrasten mellom skinnet og de hvite blomsterapplikasjonene som umiddelbart fanget blikket. Disse tredimensjonale elementene, tilsynelatende løsrevet fra kjolen, ga en romantisk og nesten surrealistisk dimensjon til et materiale som vanligvis forbindes med edginess. En kraftig svart choker fullførte anseelsen, også utsmykket med en hvit blomst på siden – og forlenget kjolens motiv til tilbehøret.

For å unngå å overdøve helhetsinntrykket, valgte Kerry Washington rosenrød sminke med sotede øyne og håret satt tilbake i en elegant, lav knute. En presis balanse mellom raffinement og intensitet, tro mot skuespillerinnens signaturstil på den røde løperen.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Runway x Red Carpet | Fashion (@runwayxredcarpet)

«Ufullkomne kvinner», serien som opptar henne hele våren

«Imperfect Women» følger konsekvensene av drapet på en velstående kvinne og de mørke hemmelighetene vennene hennes avdekker om livet hennes. Serien har den amerikanske skuespillerinnen Kerry Washington, den amerikanske skuespillerinnen Kate Mara, den britisk-amerikanske skuespillerinnen Elisabeth Moss og den svensk-amerikanske skuespilleren Joel Kinnaman i hovedrollene. Kerry Washington spiller Eleanor, en moralsk tvetydig karakter – og hun har tydelig valgt å utvide denne kompleksiteten til sine garderobevalg for reklamearrangementer.

En skuespillerinne som gjør hver eneste kampanje til et moteøyeblikk

Siden starten av reklamekampanjen for serien «Imperfect Women» har Kerry Washington vist frem en rekke slående antrekk: for første gang en Zuhair Murad-blondersilhuett, bygget rundt et boudoir-inspirert korsett og vide bukser helt i svart blonde, og nå denne Erdem-kjolen med dinglende blomster. To forskjellige verdener, samme mestring av kontrast.

Med denne opptredenen bekrefter Kerry Washington nok en gang sin upåklagelige sans for stil og sin evne til å forvandle ethvert reklameopptreden til et moteøyeblikk. Én ting er sikkert: «Imperfect Women»-turneen vil fortsette å inspirere oss.